Descubra se você tem direito a pagar meia-entrada no cinema 

Rola um desconto? 03/04/2017 | 18h12 Atualizada em

O Arcoplex enviou ao Diário uma relação de categorias que têm direito a desconto no ingresso, como idosos e pessoas com deficiência. Além disso, o benefício para crianças até 12 anos, foi estendido para adolescentes de até 15 anos. Confira!



Quem tem direito de pagar meia-entrada?

Idosos (pessoas commais de 60 anos)

Documento comprobatório – Documento de identidade oficial com foto

Fonte – Lei Federal 10.741/03 e Decreto Federal 8.537/15



Pessoas com deficiência(e acompanhante,quando necessário)

Documento comprobatório – Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar n° 142, de 8 de Maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto

Fonte – Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15



Estudantes

Documento comprobatório – Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida por ANPG, UNE, Ubes, que pode ser emitida por entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, centros e diretórios acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado. Os elementos indispensáveis da CIE são: nome completo e data de nascimento do estudante; foto recente; nome da instituição de ensino na qual o estudante está matriculado; grau de escolaridade; data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição. Pode ser feita também no site documentodoestudante.com.br

Fonte – Lei Federal 12.933/13, Decreto Federal 8.537/15 e Medida Cautelar



Jovens pertencentes a famílias de baixa renda,com idades de 15 a 29 anos

Documento comprobatório – Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto

Fonte – Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15



Doadores regulares de sangue

Documento comprobatório – Documento oficial válido, expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares de sangue a mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à coleta três vezes ao ano

Fonte – Lei Estadual n° 13.891/12



Jovens com até 15 anos

Documento comprobatório – Documento oficial com foto

Fonte – Lei Estadual n° 14.612/14



ID Jovem

Documento comprobatório – A ID Jovem é destinada às pessoas com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes à famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com informações atualizadas há pelo menos 24 meses. A ID Jovem tem validade de 30 dias. Após esse período, é necessário o cliente revalidar o documento em nova consulta no app ou no site caixa.gov.br/programas-sociais/id-jovem