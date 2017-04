Daniel Drexler fará show em Santa Maria pela primeira vez

Show internacional 05/04/2017 | 11h10 Atualizada em

Um show internacional vai desembarcar em Santa Maria. O músico uruguaio Daniel Drexler se apresenta na cidade próximo dia 5 de maio, às 20h30min, no Theatro Treze de Maio.



Com 16 anos de carreira, cinco CD¿s lançados, o premiado Drexler é considerado o segundo artista uruguaio com maior atuação internacional. O primeiro é o irmão dele, Jorge, premiado com o Oscar de Melhor Canção em 2013 pela trilha do filme Diários de Motocicleta.

A turnê Tres Tiempos, que estreou em 2015, já foi apresentada em mais de 50 cidades da Argentina, Uruguai, Espanha, Brasil e Peru. No show, que consiste em voz, violão e guitarra, o artista apresenta ao público as principais músicas de sua carreira, em versões inédita e antecipa novas músicas de seu próximo disco.

A sonoridade do artista remete aos sons de outro músico que, em breve, estará em Santa Maria: Vitor Ramil. Não por acaso, na metade anos 2000, inspirado pela cena que cultivava com nomes como sua conterrânea Ana Prada, Kevin Johansen e Ramil, Daniel "criou um movimento" para reunir a turma: o templadismo, ou ¿temperadismo¿, em português. Trocadilho com o tropicalismo, a iniciativa fazia alusão ao clima temperado do sul do continente, uma das influências de sua obra.

Os ingressos para a apresentação de Daniel Drexler começam a ser vendidos nesta quarta-feira, na bilheteria do teatro, por R$ 50 (antecipados), R$ 40 (sócios do teatro e professores), R$ 30 (estudantes e idosos) e R$ 60 (na hora)



O evento é uma realização da MS2 Produtora.