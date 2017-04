Confira o serviço dos shows de Vitor Ramil, Anitta, Simone & Simaria e Nando Reis

Agende-se! 03/04/2017 | 11h02 Atualizada em

Depois de uma apresentação solo memorável em Santa Maria, em 2015, Vitor Ramil estará de volta ao Coração do Rio Grande. O próximo encontro do autor e compositor gaúcho com o público santa-mariense está marcado para o dia 12 de maio, às 20h, no Salão de Eventos do Colégio Santa Maria. Na ocasião, ele apresenta o show Voz & Violões.

Recentemente, em dezembro do ano passado, Ramil se apresentou com os irmãos Kleiton & Kledir, na programação do Natal do Coração. Agora, ele volta à cidade em meio a fase final de produção de Campos Neutrais, seu 11º álbum.



O disco será lançado ainda este ano, por meio de financiamento coletivo. O disco, com 14 faixas, está sendo gravado em três idiomas, com diferentes ritmos e sotaques e contando com a participação de nomes como Zeca Baleiro e Chico César.

Conforme Márcio Grings, um dos produtores do evento, e que trouxe o show do cantor a Santa Maria em 2015, trabalhar com Ramil é sempre um desafio.

– Ele é um artista por excelência, faz poucos shows e, quando faz, eles têm um nível elevado de produção e de execução. A experiência de 2015 foi um grande aprendizado – avalia Grings.

A expectativa é que o artista apresente, além dos clássicos, novas produções que estarão presentes no novo trabalho. Apesar do setlist não ter sido revelado, já existe uma certeza: vai ser um baita show, adianta Grings.

– Vitor Ramil gosta de Santa Maria, e Santa Maria gosta de Vitor Ramil. Sempre que ele lança uma turnê ele pensa em vir a nossa cidade. O show deve antecipar o espírito de Campos Neurais. Vamos repetir o baita show de 2015.

Recentemente, Ramil escreveu sobre o novo projeto, no lançamento do financiamento coletivo: "Nunca me senti tão seguro em relação à produção de um álbum como agora: o conceito é claro, os arranjos estão incríveis, os músicos são um assombro, as canções considero entre as melhores que já compus, as condições técnicas são excelentes".

Vitor Ramil – Voz & Violões é uma realização da Cida Cultural, Grings – Tours, Produções & Eventos e Ramil e Uma Produções Artísticas, com promoção do Diário de Santa Maria.

Outros três grandes shows nacionais prometem agitar Santa Maria em breve. A primeira atração é a Balada Loka, que traz duas apresentações na mesma noite: Simone & Simária e Anitta. A festa será realizada em 13 de abril, na véspera de feriado, no Costa da Montanha. As irmãs baianas Simone e Simaria se apresentam pela primeira vez em Santa Maria. Desde a explosão do "feminejo", movimento feminino da música sertaneja, as cantoras já emplacaram alguns sucessos, como Quando o Mel É Bom, e que Meu Violão e o Nosso Cachorro.

A carioca Anitta dispensa apresentações. Quem viveu no Brasil nos últimos cinco anos não passou ileso a alguns de seus hits. Dona das canções Bang, Show das Poderosas e Zen, a funkeira conquistou uma legião de fãs com seu estilo pop, clipes coloridos e cheios de coreografias.

O paulista Nando Reis retorna aos palcos santa-mariense em junho, para desfilar seu talento e inúmeros hits, desde a época dos Titãs. A apresentação está marcada para o dia 23 de junho, às 21h, no Avenida Tênis Clube (ATC). Nando é criador de sucessos como Por Onde Andei, De Janeiro a Janeiro e AllStar Azul. Desta vez, o artista trará o show Jardim-Pomar, nome do disco homônimo, lançado em novembro passado. A obra traz 11 canções inéditas que tratam da vida e sua finitude, além das paixões que fazem parte dessa trajetória.



Anitta e Simone & Simaria

Quando – 13 de abrilz Onde – Costa da Montanha (Estrada Jacob Fortunato Visentini, 1.033)

Quanto – R$ 35* (pista 1º lote promocional solidário); R$ 80* (front VIP 2° lote solidário); R$ 110 (camarote coletivo 2º lote promocional); R$ 220 (backstage masculino 3º lote promocional); R$ 200 (backstage feminino 3º lote promocional)

Pontos de venda – Posto Ferrari, Beltrame Supermercados, Clínica Sorrifácil e Dtrip/Fan

*Ticket Solidário com arrecadação de brinquedos, alimentos ou ração

Vitor Ramil

Quando – 12 de maio

Onde – Salão de Eventos do Colégio Santa Maria, às 20h

Quanto – R$ 100 (público geral), R$ 80 (sócios do Clube do Assinante do Diário) e R$ 50 (estudantes e idosos)

Ponto de venda – Lojas Tevah



Nando Reis e banda

Quando – 23 de junho

Onde – Avenida Tênis Clube (Avenida Dois de Novembro, nºz Quanto – R$ 40 (pista 1º lote); R$ 70 (mezanino 1º lote); R$ 100 (cadeiras 1º lote. Ocupação por ordem de chegada). Mesas para 4 pessoas: R$ 1,2 mil (platinum), R$ 1 mil (gold), R$ 800 (silver) e R$ 600 (bronze)

Pontos de venda – Secretaria do Avenida Tênis Clube, Lojas Gus, Casa Cook, Rádio Alternativa (Agudo), Rádio Transamérica (São Pedro do Sul) e no site blueticket.com.br

Informações – (55) 99687-3513