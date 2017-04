Cinema tem novas regras para meia-entrada e reajuste nos preços

Santa Maria 03/04/2017 | 18h10 Atualizada em

Desde a última sexta-feira, o estudante que tentou ir ao cinema em Santa Maria pagando meia-entrada, apresentando a carteirinha de estudante de sua instituição válida em 2016 ou o comprovante de matrícula, não conseguiu. Isso porque o Arcoplex Cinemas passou a adotar novas regras para a concessão do benefício.Conforme o gerente do cinema, Wagner Pompeo, até 31 de março, eram aceitos documentos estudantis e comprovantes de matrícula emitidos pelas instituições de ensino em 2016.

Mas, a partir de 1º de abril, a empresa passou a atender a lei nº 12.933/13 e aceitar apenas Carteira de Identificação Estudantil (CIE) padronizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).

– Estávamos flexibilizando a meia-entrada do estudante com as carteirinhas emitidas em 2016 e também aceitávamos os comprovantes de matrícula. Porém, estávamos avisando os clientes desde janeiro deste ano, sobre essa mudança que iria ocorrer – explica Pompeo.

Ela pode ser feita no documentodoestudante.com.br, ao custo de R$ 30 (além do frete) e em entidades como a União Municipal dos Estudantes (Umes).

A coordenadora de formação política do DCE da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Thieli Vicenci, diz que a carteirinha emitida pelo diretório também atende ao padrão exigido. Ela custa R$ 6 e R$ 4 (estudantes com benefícios socioeconômicos) e pode ser encomendada nas secretarias dos cursos ou pelo e-mail carteirinhadceufsm@gmail.com.

Thieli acrescenta que a exigência de documento oficial será boa para os alunos.

– Quando o cinema não cobrava a carteirinha, muitos alunos não mandavam fazê-la e perdiam outros benefícios. Agora, com a obrigatoriedade, acabou impulsionando os estudantes a fazerem. Só esse ano foram mais de 50 apenas na primeira semana. Isso é legal e acaba fortalecendo nosso vínculo com os estudantes que representamos – diz Thieli.

Já a diretora administrativa do Theatro Treze de Maio, Ruth Pereyron, diz que por lá, a regra da meia-entrada não mudou. Para assistir aos espetáculos, basta o aluno apresentar qualquer documentação que comprove vínculo estudantil em 2017.



Ingresso está mais caro

Outra novidade do Arcoplex é o novo valor dos ingressos. A partir desta semana, as entradas para filmes 2D variam entre R$ 22 e R$ 24 (inteira) e, os 3D, entre R$ 28 e R$ 30 (exceto às quartas, dia de meia entrada). O gerente do cinema diz que o reajuste visa manter a operação das salas, e não crê que o público diminua.

– Creio que não haverá baixa, pois estamos quase entrando no verão americano, que é quando as grandes estreias do ano estão agendadas – acredita.