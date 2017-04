9 coisas para fazer neste domingo em Santa Maria

Agenda 02/04/2017 | 14h05 Atualizada em

Iº RUGBY DAY UNIVERSITÁRIO RUGBY SANTA MARIA

O Universitário Rugby estreia em casa na Primeira Divisão do Campeonato Gaúcho contra o S.C. Rugby Clube. Começa às 9h30min no Parque de Exposições da UFSM e a última atração está prevista para às 17h30min, com a Banda Relicário, Mathheus e Gui Brum. A programação completa está disponível no evento do Facebook. Entrada gratuita.

DIA DELAS

No evento, vai estar uma Unidade Móvel de Saúde com atendimento médico e odontológico gratuito, além de tratamentos estéticos, corte de cabelo, esmaltação, atividades físicas, fisioterapia, espaço kids, distribuição de roupas, mateada e música tradicionalista. Das 10h às 17h na Praça do Mallet.

BRIQUE DA VILA BELGA

A 45º edição do brique na Vila Belga acontece neste domingo. As já tradicionais vendas de artesanato e comidas variadas começa às 15h. É gratuito.

Foto: Rodrigo Souza / Divulgação

SÉRIE DE RECITAIS VIVA O CAMPUS

O projeto, coordenado pelo professor Clayton Juliano Rodrigues Miranda, vai estar no Teatro Caixa Preta, com professores do Departamento de Música do Centro de Artes e Letras da UFSM. Começa às 17. É gratuito.

SOLDIERS X CHACAIS

Pela terceira rodada do Gauchão 2017 de futebol americano, o Santa Maria Soldiers enfrenta o Santa Cruz Chacais, às 14h no Estádio Presidente Vargas. Os ingressos custam R$ 5 (arquibancada geral) e R$ 10 (arquibancada coberta). Também é possível fazer doações de 1kg de alimento na entrada.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

>> CONFIRA OUTRAS OPÇÕES DA NOITE



BOTECO SÓ PARA CURTIR – Playlist de rock e indie. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. É de graça. (55) 3026 3610



NOITE DA LUXÚRIA – Pagoblack e DJ Mignot. Pistache Pub & Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 23h. Ingressos: de graça (para mulheres até a meia-noite) e R$ 20 (masculino). (55) 99931-6450



EDSON ROSA E PEDRO MONTI – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3221-8800

PABLO POHLMANN – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. É de graça. (55) 99617-7430



Foto: Divulgação / Divulgação