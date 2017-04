8 momentos em que a Netflix mandou bem nas redes sociais

Criatividade 05/04/2017 | 18h01 Atualizada em

Todo mundo adora a Netflix, não é mesmo? Além de ter um serviço de streaming de primeira, o pessoal capricha na divulgação e interação com seu público, com um destaque no material feito especialmente para o Brasil.



Na semana passada, a Netflix aproveitou o 1º de abril para brincar com seus clientes e anunciou a liberação de "conteúdo adulto" na plataforma. Para isso, divulgou dois vídeos que mostram situações clássicas de filmes pornô:

1. Netflix anuncia filmes adultos em seu catálogo







Outras boas sacadas da Netflix. Confira aí:



2. Xuxa volta aos anos 80 pra divulgar Stranger Things



3. Valesca Popozuda é nova detenta de Orange is the New Black



4. Inês Brasil em Litchfield, de Orange Is The New Black



5. Netflix anuncia que todos os episódios de GoT estão em seu catálogo



6. Ashton Kutcher cantando uma música do Sérgio Reis

7. Netflix interrompe exibição de série e manda expectador ir estudar para o Enem



8. Algumas das maiores estrelas da casa anunciaram as leis do bom maratonista

