15 opções para curtir a quinta em Santa Maria

BANDA ROLE – Festa do Design de Moda Unifra. Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: De graça (até as 22h) e R$ 10 (a partir das 22h). (55) 3028-7887



TRIO GUIMARÃES – Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. Ingresso: R$ 10. (55) 3026 3610



Foto: Sandro Custódio / Divulgação

DÉLCIO TAVARES – Mistura de ritmos gaúchos e italianos. Brasato Grill (Rua Demétrio Ribeiro, 207), às 21h. Ingresso: R$ 30

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001.



BANDA TUDO DI BOM – Pagode. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15. (55) 3317-4334



THE TORRENTS – Quinta clássica. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3307-6871

BATATA – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 8. (55) 3221-8800



BLACK FLOW III – Hip hop. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: de graça (para estudantes) e R$ 15 (geral).(55) 99677-4253



RAQUEL TOMBESI – Sertanejo. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-5115



ACOUSTIC TRI CLUB – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 5. (55) 99617-7430

A banda "Os Primo do Jairo" vai homenagear a música brasileira Foto: Ariel Farias / Divulgação

OS PRIMO DO JAIRO – Música Brasileira. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingresso: R$ 12. (55) 99969-1529

SANDRO E CÍCERO – Sertanejo. Kasarão On Stage (Rua Doutor Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: De graça (para mulheres até a meia-noite e meia com nome na lista via whatsapp), R$ 20 (antecipado, no local) e R$ 30 (na hora). (55) 99996-1030

JAKIE PATOMBÁ – Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 15

OUTRAS OPÇÕES CULTURAIS NA CIDADE

Banda Magical Mystery sobe ao palco do 13 nesta quinta-feira Foto: Gika Oliva / Divulgação

BEATLEMANIA COM MAGICAL MYSTERY (SM) – A banda Magical Mystery interpreta as músicas da fase "Yeah,Yeah, Yeah" dos Beatles, quarteto que conquistou o mundo e promoveu a explosão mais revolucionária da história do Rock 'n' Roll. Theatro 13 de Maio, às 20h30min. Ingressos: R$ 20 (sócios, meia-entrada e antecipado) e R$ 40 (público geral)

FREAKS – Exibição do filme Freaks, de Tod Browning, e debate com os professores Francis Moraes de Almeida e Marcos Adegas de Azambuja. Sala 2243 do prédio 74A da UFSM (Av. Roraima, 1.000), às 14h. É de graça











