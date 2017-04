11 opções para curtir a quarta em Santa Maria

Agenda 04/04/2017 | 20h07 Atualizada em

JOCA FARIAS – Era Sol que me faltava. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: R$ 15. (55) 3028-7887



ÍCARO ARANGUEZ + GUILHERME MURILLO – MPB, rock e pop. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. R$ 5. (55) 3026 3610



SAMBANEJO – Samba e sertanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até as 23h30min) R$ 15 (feminino, após as 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até as 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após as 23h30min). (55) 99649-2151



LÉO PAIN – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 16 (feminino) e R$ 20 (masculino). (55) 3317-4334

JOCA FARIAS – Pop rock. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 8. (55) 3221-8800



SAMBA ROCK GOL – Samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3025-5115



GUI MENDES – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. É de graça. (55) 99617-7430



Outras opções culturais em Santa Maria



GRAVURA NO TEMPO – Exposição. Museu de Arte de Santa Maria (Av. Presidente Vargas, 1.400), até dia 28 de abril, de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 16h. Entrada gratuita

29°41'05.9"S 53°48'52.8"W – Exposição do artista Calixto Bento. Sala Angelita Stefani (Conjunto III do Centro Universitário Franciscano), segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 18h, e terças e quintas das 9h ao meio-dia até 14 de abril. Entrada gratuita



FRAGMENTOS – Exposição de esculturas e pinturas em tela de Clarissa Fabrício. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 19h. Entrada gratuita. (55) 3026 3610

PARK TUPÃ – Parque de diversões. Avenida Hélvio Basso (ao lado do Lar das Vovozinhas), de terça a sexta-feira, a partir das 18h, e nos sábados, domingos e feriados, a partir das 14h. Ingresso: R$ 5 (por brinquedo)