Zé Ramalho: show de sábado vai recordar sucessos e trilhas de novela

Apesar de ter escrito que ninguém tem o mapa da alma da mulher, verso da canção "Entre a Serpente e a Estrela", lançada em 1992, por meio de sua obra, Zé Ramalho conseguiu mapear e arrebatar milhares de cabeças, corações e almas de pessoas de diferentes gerações.



Com mais de quatro décadas de trabalho, o artista celebra a carreira com o pé na estrada, viajando o Brasil com o show 40 anos de música. E são várias as composições autorais e regravações que se tornaram conhecidas por sua voz marcante e apocalíptica. E o reencontro do paraibano com o público do Coração do Rio Grande está previsto para este sábado à noite, no Avenida Tênis Clube.

Na ocasião, o cantor reviverá grandes sucessos de sua carreira. Vários deles, trilha sonora de novelas e de personagens marcantes. A ligação da obra de Zé Ramalho com a dramaturgia, em especial a televisiva, é grande. Talvez, por escrever canções com temas peculiares, ora densas, ora sensíveis e poéticas suas criações embalam as histórias. Fazem parte do repertório deste show as músicas Mistérios da Meia-Noite (Roque Santeiro) e Entre a Serpente e a Estrela (Pedra Sobre Pedra).

Até suas composições já consagradas no passado foram incluídas em trilhas sonoras e ganham novo fôlego, como Admirável Gado Novo (O Rei do Gado), Sinônimos (Além do Tempo e A Favorita), Avôhai (Êta Mundo Bom) e Chão de Giz (Velho Chico). Todas velhas conhecidas do público e aguardadas na apresentação.

Êxitos e conquistas



Com seu timbre inconfundível, talento e habilidades como músico e compositor, Zé Ramalho conquistou um lugar de destaque na música popular brasileira, alcançado por um seleto grupo de artistas. Nascido em Brejo do Cruz, interior da Paraíba, José Ramalho Neto cresceu ouvindo o pai seresteiro. Apesar das influências regionais, foi influenciado pelo som dos Rolling Stones, da Jovem Guarda e de Bob Dylan, cantor que ele homenageou recentemente, com um álbum dedicado a sua obra.

Foto: Divulgação

Pela trajetória e relevância de sua obra, foi considerado um dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira, pela publicação Rolling Stone Brasil, na lista elaborada em 2008, figurando na 41ª posição. Além disso, ele já foi indicado para importantes prêmios nacionais e internacionais como o Grammy Latino e já cantou em grandes festivais como no Rock in Rio, onde dividiu palco com Elba Ramalho e a banda de rock Sepultura.



Zé Ramalho - 40 anos de música



Quando – Sábado, 11 de março, com abertura dos portões às 20h30min. O início do show está previsto para as 23h

Onde – Avenida Tênis Clube (Av. 2 de novembro, 1.290)

Quanto – 2º lote - R$ 60 (pista), R$ 90 (mezanino), R$ 140 (cadeira). Estudantes e idosos pagam a metade. As mesas para quatro pessoas saem por R$ 900 (bronze), R$ 1,1 mil (silver), R$ 1,2 mil (gold) e R$ 1,4 mil (platinum). À venda na secretaria do ATC, nos supermercados Beltrame e pelo blueticket.com.br

Informações – (55) 99687-3513