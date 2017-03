Zé Ramalho se apresenta neste sábado em Santa Maria

40 Anos de Música 07/03/2017 | 11h27 Atualizada em

Sábado é dia de descer da solidão! A partir das 20h30min, os portões estarão abertos para o público se acomodar antes do show do paraibano Zé Ramalho, no Avenida Tênis Clube (ATC), em Santa Maria.

Segundo a Morphine Produções, organizadora do espetáculo, os ingressos entram, amanhã, no segundo lote de venda. Pista, mezanino e cadeiras terão um acréscimo de R$ 10 no valor dos ingressos. Já as mesas continuarão sendo vendidas pelo mesmo preço, que varia de R$ 900 a R$ 1,4 mil.

O público que mais tem comprado ingressos são casais que já ouvem o cantor desde o início de sua carreira, já que Zé Ramalho detém um legado musical composto por mais de 20 álbuns, além de uma variedade de sucessos em trilhas de novelas e indicações a premiações importantes, como o Grammy Latino.

Antes do show, o DJ Douglas Bitencourt vai animar a galera. Depois, para o público que permanecer no local, a festa continua nas pickups do DJ. Durante sua apresentação – 40 Anos de Música – o cantor deve cantar clássicos do repertório e, também, canções criadas em parcerias que vão desde Raimundo Fagner a Sepultura.

Zé Ramalho — 40 Anos de Música



Quando: Sábado, 11 de março, com abertura dos portões às 20h30min. O início do show está previsto para as 23h

Onde: Avenida Tênis Clube (Av. 2 de novembro, 1.290)

Quanto: 2º lote - R$ 60 (pista), R$ 90 (mezanino), R$ 140 (cadeira). Estudantes e idosos pagam a metade. As mesas para 4 pessoas saem por R$ 900 (bronze), R$ 1,1 mil (silver), R$ 1,2 mil (gold) e R$ 1,4 mil (platinum). À venda na secretaria do ATC, nos supermercados Beltrame (Rua Euclides da Cunha, 1.579; Rua Venâncio Aires, 2.650 e Rua Parque Pinheiro Machado, 814) e pelo blueticket.com.br.

Informações: (55) 99687-3513