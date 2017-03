VÍDEO: Zé Ramalho faz um show encantador em Santa Maria

Música 12/03/2017 | 16h07 Atualizada em

Um show encantador. Assim poderíamos resumir a apresentação de Zé Ramalho em Santa Maria, no último sábado, no Avenida Tênis Clube (ATC). Em pouco mais de uma hora de apresentação, o artista deleitou o público com sua voz marcante interpretando grandes sucessos.



E o público chegou junto, cantando do início ao fim, canções como Admirável Gado Novo, Avôhai, Chão de Giz e Entre a Serpente e a Estrela. Sinônimos, entoada no bis, levou o público ao delírio e deixou a plateia com um gosto de quero mais. Simpático, antes da despedida, o músico apertou a mão de fãs e disse que foi um prazer muito grande retornar a Santa Maria:

– Eu já estava com saudade.



Nós, também, Zé.