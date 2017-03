VÍDEO: show do cantor Ney Matogrosso emociona Santa Maria

Ícone da música 31/03/2017 | 17h59 Atualizada em

O salão de eventos do Park Hotel Morotin lotou na espera de Ney Matogrosso, na noite dessa quinta-feira. Aos 75 anos, o ícone da música popular brasileira surpreendeu o público com a energia, a dança, a irreverência e a potência de sua voz.

O show foi bastante performático, desde o figurino até a iluminação, e apresentou canções do álbum Atento aos Sinais. Para começar, às 21h30, Ney se posicionou ao fundo do palco em uma pose enigmática e com Rua da Passagem - Trânsito arrancou aplausos da platéia, principalmente quando fez os típicos rebolados e movimentos de quadris, já consideradas marca registrada do cantor. Em seguida, Incêndio foi a canção que mexeu com o público.

Ao final destas músicass, Ney deu boa noite e fez seu primeiro contato com o público.

– Que surpresa boa Santa Maria. Eu que nunca pisei aqui, agradeço o carinho e a presença de vocês – disse, já se posicionando para sua próxima performance.



Clique na imagem abaixo para ver fotos do show.

Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Sem falar mais nada, o cantor entoou Vida Louca Vida, de Cazuza. Após mais algumas músicas, Ney pediu licença para "tirar uma roupinha" e fez uma performance da troca de figurino em pleno palco.

Observar os detalhes do show, demonstra porque o sul-mato-grossense tem, há 40 anos, uma carreira de sucesso. Detalhes como a posição dos músicos, as projeções nas telas de LED ao fundo do palco, o figurino e a iluminação compuseram uma atmosfera envolvente que fizeram o público vibrar e se emocionar na 1h e 20min de show.

Foto: Charles Guerra / New Co DSM