Uma oportunidade de conhecer mais sobre planetas, estrelas e, ainda, observar o céu

A vida, o universo e tudo mais 28/03/2017 | 12h04 Atualizada em

Astros, satélites e coordenadas complicadas. Engana-se quem pensa que astronomia é um assunto chato e difícil. O céu é para todos e em abril, no Mês Mundial da Astronomia, o Museu Internacional de Ufologia, em Itaara, quer contar a história desta ciência.

A partir do dia 1º de abril, é possível agendar visitas guiadas das 15 às 17h em todos os sábados e domingos do mês. Nos dias 14 e 21 de abril, o Museu estará de portas abertas, das 15h as 17h, para quem quer conhecer mais sobre o universo, as galáxias, os sistemas planetários e a vida fora da Terra. Os ingressos custam R$ 20 (adulto) e R$ 10 (crianças e idosos).

Para quem, além de conhecer, também quer entender a astronomia, o museu vai realizar o workshop "Conhecendo o Céu – Teoria e Prática". Ele acontece no dia 1 e 8 de abril, às 19h. É a oportunidade para quem quer contemplar as belezas do céu noturno por meio das observações astronômicas com telescópios. O valor é de R$ 25.

As inscrições devem ser feitas pelo email cosmos@cosmosbr.org.br ou pelo telefone (55) 9 8413-7257.