Uma a cada três esculturas de rua de Santa Maria estão depredadas 

Em dezembro de 2011, Santa Maria recebeu o 1º Simpósio Internacional de Escultores. Depois, outros três eventos foram realizados na Cidade Cultura: em dezembro de 2013 e em janeiro e em dezembro de 2015. Nessas quatro edições, foram produzidas 29 obras por artistas de Argentina Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Espanha, Itália, Portugal e Uruguai.



E essas criações estão espalhadas por ruas e praças da cidade. E por mais que houvesse o temor de que a ação de vândalos destruíssem as obras, a maior parte delas segue em boas condições. Veja abaixo uma galeria de fotos das esculturas

O Diário percorreu os locais onde 25 esculturas estão instaladas nos dias 8, 9 e 15 de março para verificar se estavam em boas condições.



As instaladas nos canteiros das avenidas Hélvio Basso, Nossa Senhora da Medianeira e Nossa Senhora das Dores estão intocadas. Já 11 obras localizadas no Calçadão, na Rua Alberto Pasqualini, na Avenida Presidente Vargas, e na praça que fica na esquina da Rua Santa Lúcia e Nery Kurtz, em Camobi, passaram por alguma depredação.



O LEITOR

Uma das obras que mais sofreu com o vandalismo fica no meio do Calçadão. A peça – que mostra uma pessoa segurando um livro encostada em um poste que distribui sinal de internet – foi atacada duas vezes, em pouco mais de um ano. O alvo: o livro.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

De acordo com a artista visual Valquíria Navarro, criadora da escultura, o problema do desrespeito com as obras de arte é característica "cultural" do brasileiro, de forma geral.



– É uma falta de educação. E isso é algo que tem começar em casa e deve ser reforçado na escola. As pessoas precisam aprender sobre a importância da preservação do patrimônio público – lamenta.



Uma das idealizadoras do simpósio, a escultora Catiuscia Dotto, diz que em todos os lugares há interferências em obras de arte no espaço público. Mas lamenta que não haja equilíbrio entre as manifestações artísticas e intervenções urbanas:



– O que nos converte em sociedade em constante transformação é que pensamos de formas diferentes enquanto indivíduos. A lástima é que, essas diferentes formas de pensar, que geram diferentes formas de se expressar, não possam conviver harmoniosamente.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

A história de "o leitor"

Quando pensou em criar a obra, Valquíria quis fazer algo que fosse de fácil compreensão. No caso, uma figura humana que, mesmo com o sinal de internet disponível, opta por ler. E não é qualquer obra literária, mas Psicolinguística, de Dan Slaac Slobin. Na escultura, o livro estava aberto na página 99, trecho que traz o texto Limitações do Discurso.

– Poucos dias depois de chegar ao Calçadão, o livro já foi depredado. Na época, eu comprei um novo livro, igual, e o material para restaurar a obra. Recoloquei a obra nas mãos da estátua e, com os restos do primeiro livro, fiz uma nova arte, chamada O Funeral – conta a artista.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Meses depois, novamente o livro sofreu vandalismo e hoje, não está mais no local de origem.



– Mas, de forma geral, a estátua está em boas condições e cumprindo seu objetivo de interagir com as pessoas. Diariamente, ela ganha novos significados e até nomes. Eu não intitulei pois sabia que a chamariam por diferentes nomes.



Creio que O Leitor, como ela vem sendo chamada é bem representativo. É curioso, porque as pessoas estragam o livro – opina Valquíria.Sobre nova restauração, Valquíria afirma que, agora, depende da prefeitura, que é a responsável pelo acervo produzido no simpósio.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM