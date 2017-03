Últimas horas para ajudar a Guantánamo Groove a participar do Nivea Viva

Ainda dá tempo... 13/03/2017 | 18h21 Atualizada em

A votação para ajudar a banda santa-mariense Guantánamo Groove a fazer parte do megafestival Nivea Viva está na reta final. O concurso que vai eleger a banda que vai fazer parte do projeto encerra nesta terça-feira à noite. Mas, ainda dá tempo de participar.

Para votar no grupo, basta postar em suas redes sociais (Facebook, Instagram ou Twitter) algum comentário que inclua a hashtag #GUANTANAMOnoNiveaViva. Cada perfil que posta a tag contabiliza um voto e a disputa está acirrada. Por isso, os músicos Gustavo Garoto, Yuri ML e Vagner Uberti ressaltam a importância de fãs e amigos de Santa Maria e região votarem muito!

Por volta das 17h desta segunda-feira, a banda local estava em primeiro lugar, com 2.004 votos, contra 1.685 da segunda colocada, a banda Trápala. Conforme Vagner Uberti, baterista da GG, a vencedora do concurso vai ganhar uma viagem para São Paulo para gravar um clipe produzido pela Nivea e UOL. A produção será exibida na abertura do show em homenagem a Jorge Ben Jor, em Porto Alegre, no dia 9 de abril, quando o veterano cantará junto com Skank e Céu.

– Cada voto é importante. A votação está acirrada e não podemos relaxar na reta final. Estamos contando com o apoio de muita gente para que tudo dê certo e a gente embarque nessa jornada. Nunca pensei que uma hashtag teria tanto valor. Nos ajude postando nas redes: #GUANTANAMONoNIVEAViva – convoca Vagner.