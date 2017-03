Teixeirinha continua cativando fãs 32 anos depois de sua morte

Rei do Disco 11/03/2017 | 13h11 Atualizada em

Um ícone da cultura gaúcha completaria 90 anos, no dia 3 de março, se estivesse vivo. Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, foi um fenômeno da música tradicionalista. No auge da carreira, nas décadas de 1960 e 1970, vendeu milhões de discos, compôs mais de mil músicas e estrelou 12 filmes. No dia 4 de dezembro de 1985, o ídolo mais popular do Rio Grande do Sul morria, vitimado por um câncer.

Figura carismática e polêmica, Teixeirinha fez sucesso transformando a sua própria história em versos simples e em filmes. Perdeu o pai aos 7 anos e a mãe morreu em um incêndio quando ele tinha 9. A tragédia se transformou em uma de suas canções mais famosas: Coração de Luto.

Em tempos de conservadorismo, ele dividiu o coração com duas mulheres. Constituiu família com Dona Zoraida, com quem casou em 1957 e permaneceu até o dia de sua morte. Mas, longe do lar, nos palcos e nas viagens, encontrou uma segunda companheira, Mari Terezinha, 20 anos mais jovem que ele. A moça foi descoberta por Teixeirinha aos 15 anos, em Bagé. Ela tocava gaita, cantava e dançava. A parceria durou mais de 20 anos e chegou ao fim três anos antes de sua morte.

Assim, entre dramas pessoais, superações, controvérsias, amores e até rixas musicais que ficaram famosas (como as canções dirigidas ao cantor Gildo de Freitas), Teixeirinha construiu sua carreira. Seu legado conquista fãs até hoje, como o santa-mariense Anderson dos Santos da Silva, 20 anos. Fã de Teixeirinha, ele construiu um galpão em frente à casa de sua mãe e colocou uma placa acima da porta com o escrito "Mundo do Teixeirinha".

O jovem passou a se interessar pela obra do artista desde que assistiu ao filme Coração de Luto, na infância. Ainda hoje, Anderson dedica várias horas de seu dia ouvindo as músicas, assistindo aos vídeos e pesquisando sobre o legado do seu ídolos pela internet. Ele também criou um grupo no WhatsApp para reunir fãs. Hoje, ele tem mais de 100 membros, entre eles, duas filhas de Teixeirinha.



Amor de fã



No dia 3, fãs de todo o Estado se reuniram em Porto Alegre para um encontro comemorativo aos 90 anos do ícone da música. Sem condições financeiras de custear a viagem e a participação do evento, Anderson não conseguiu ir. Mas, na quarta-feira passada, o santa-mariense realizou um de seus sonhos: visitar o túmulo do artista, no Cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre

_ Foi uma emoção muito grande. Não consegui conter as lágrimas. Fiz vídeos e fotos para guardar esse momento especial _ conta Anderson.

Foto: Arquivo Pessoal

A mãe do jovem, Neuci dos Santos, conta que o filho foi diagnosticado como portador de um transtorno mental. Ela acredita que o fato de ele ser fã de Teixeirinha o ajuda no tratamento.

_ Ele se distrai e fica mais calmo. Passa ouvindo as músicas e lendo sobre o artista. Esse fanatismo faz muito bem para ele. É algo que veio para o bem _ acredita.

O Rei do Disco



Narrador de rodeios da 13ª Região Tradicionalista (13ª RT), Ogier Rosado estuda e vivencia a cultura gaúcha desde a infância. Ele recorda que, aos 7 anos, foi a uma exibição do filme



_ Teixeirinha foi o maior artista regionalista do Rio Grande do Sul, que ultrapassou fronteiras e conquistou o Brasil e o mundo. Nunca existiu outro e nem existe atualmente. Foi o maior expoente do nosso cancioneiro regional, cantando as coisas simples do gaúcho, suas mágoas, seus amores e seu cotidiano _ afirma o tradicionalista.

Conforme Rosado, foi Teixeirinha quem fez com que a cultura gaúcha se tornasse conhecida no Brasil. Por meio de sua música e dos filmes, ele mostrou o jeito e o modo de vida das pessoas do Sul. Seus discos atingiram marcas históricas de comercialização.



_ Ele é reconhecido como o maior vendedor mundial de uma música com Coração de Luto, que bateu todos os recordes. Ele é um exemplo de determinação e superação pois saiu de sua cidade órfão e conquistou o mundo. Lógico que como todo artista consagrado viveu polêmicas! Mas me arrisco a dizer que Teixeirinha está para o Rio Grande do Sul assim como Roberto Carlos está para o Brasil! E vendeu tantos discos quanto RC – finaliza Ogier.

O fã acredita que nunca houve no Sul outro artista tão carismático e importante como Teixeirinha.

_ Me atrevo a dizer que ele compôs a letra mais linda do Rio Grande do Sul. Querência Amada é um hino! _ afirma.