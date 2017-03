TED, uma mistura que me inspira e que, espero, inspire vocês

Opinião 28/03/2017 | 13h31 Atualizada em

Nas minhas outras colunas vocês puderem perceber (pelo menos tentei demonstrar) que sou curioso. Muitas vezes, inconformado. Acho até que bem mais isso do que analista de sistemas, empresário, professor ou qualquer outra coisa que eu já tenha feito ou vá fazer.

Fato é que, entre as coisas que mais me motivaram, está a participação em um evento que ocorreu em 2010: o TEDxPortoAlegre.

Eu e minha esposa, Liana,no TED em Porto Alegre, em 2010 Foto: Arquivo pessoal / News Co

O TED, acrônimo de Tecnologia, Entretenimento e Design, é uma organização sem fins lucrativos criada em 1984, com sede em Nova Iorque, dedicada a espalhar boas ideias.



Através de uma conferência global, grandes pensadores são convidados a falar sobre suas experiências que são disponibilizadas no portal TED.com, legitimando um de seus principais objetivos: fortalecer causas e impactar, positivamente, pessoas das mais diversas partes, motivando-as a lutarem por si e pelo mundo, sobretudo, a partir da criatividade e da ousadia.

Seus "talks" inspiram profissionais, educadores, estudantes das mais variadas áreas (e por todo o mundo), oportunizando o uso da tecnologia (do entretenimento e do design, por conseguinte) em favor do bem, para chegar nas pessoas e ativar transformações.

Pensem comigo: a história conta que, há quase 30 anos, quando a tecnologia ainda estava engatinhando, a primeira conferência foi realizada na Califórnia com o objetivo de transmitir experiências e inspirar projetos em todo mundo. É importante destacar isso, pessoal, porque a proposta desse evento era fazer algo que hoje é um dos princípios básicos para a geração Y: compartilhamento de informações!

Acredito que, diferente do que muitas pessoas pensam, não são só outros lugares do mundo que têm o que disseminar. Nós também e, justamente por isso, como não persistir e trazer esse tipo de contexto para a dita Cidade Cultura?

Foi então que, num certo dia, relembramos as apresentações que já tínhamos visto pelo Youtube (você pode fazer o mesmo, inscrevendo-se nesse canal) decidimos realizar o primeiro evento organizado de forma independente sob licença do TED aqui, na nossa cidade: TEDxSantaMaria.



O evento foi realizado em 2013, reunindo "speakers" com vínculo local para compartilharem suas paixões para mundo. Aqui você pode conferir todas as apresentações.

Para quem conseguir dar uma olhada nos links acima, eu quero acrescentar que tudo e tanto em torno desse tema não caberia nessa coluna.



A PRÓXIMA EDIÇÃO

O próximo TEDx em Santa Maria será realizado no dia 12 de abril no Santa Maria Tecnoparque. "Ações que Educam" é o tema que deve reunir os apaixonados daqui, com vontade de fazer a diferença. A edição busca expor práticas que vão além da construção do saber, que sejam referências na formação cidadã e de valores de crianças, adolescentes e adultos.



A ideia é trazer à discussão práticas que rompem muros e se integram à sociedade na qual se inserem, construindo um ambiente que oportunize o conhecimento através da vivência.

Em tempos onde há uma crise moral instaurada em nosso país, discutir educação além do conhecimento técnico, envolvendo a inovação e a tecnologia, como pilares essenciais, se torna indispensável.

A essência dos palestrantes é docente, discentes ou empreendedores que têm histórias ou cases atrelados à Educação. A Educação, nesse caso, não será representada só por instituições formais. Ações que educam, que promovem o ensino-aprendizagem em distintas formas é o canal, a essência, seja por meio de pessoas, empreendimentos ou estratégias. O comum em tudo será alguma forma de ensinar e aprender e, especialmente, a tecnologia.

Para os interessados, eu recomendo a fanpage do evento. Por lá deve, em breve, deve circular todas as informações que, vale ressaltar, são resultado do trabalho de um pessoal que eu espero, muito, que vocês possam conhecer e que estão passando um dobrado para realizar esse evento.

MEUS TED Talks FAVORITOS

É complicado indicar apenas um TED Talk, visto que sou espectador constante de novos. Abaixo, trago três que me inspiraram, seja pessoal ou profissionalmente, nas áreas de educação e tecnologia e, sobretudo, na esfera social:

Toda criança precisa de um campeão

Rita Pierson, nesta apresentação, mostra a realidade da maioria das escolas. Ela faz um chamado aos educadores no sentido de manter um relacionamento mais humano, próximo, com seus alunos, e mostra o quanto é possível potencializar o processo de ensino com esta atitude. Pessoalmente, acredito que esta é uma forma poderosa de formar pessoas mais responsáveis e cidadãs, de fato, atuantes na sociedade.

Como construir sua confiança criativa

Nesta palestra o Sr. David Kelley apresenta uma forma de construir uma confiança que possibilite a criatividade. No mundo em que vivemos, acabamos operando quase que mecanicamente, mesmo em processos que exigem um raciocínio. Quebrar este paradigma de produção (por produção) é criar um ambiente favorável a mudanças que priorizem o relacionamento humano e, consequentemente, a criatividade.



Como grandes líderes inspiram ação

Simon Sinek, apresenta neste Talk, exemplos de como grande líderes transformam a sua liderança em ações. Conhecer o processo de como estas grandes mentes funcionam (e trabalham) é poder também motivar as ações pessoais.

E você? Quais são suas paixões? O que te inspira?

Até a próxima!