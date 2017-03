Sócios do Clube do Assinante do Diário terão uma sessão exclusiva de A Bela e a Fera

Cinema de graça 17/03/2017 | 15h26 Atualizada em

Um dos maiores clássicos de animação dos estúdios Disney ganhou uma versão com atores de "carne e osso". Sucesso no mundo todo, A Bela e a Fera entrou em cartaz ontem, em Santa Maria, e os ingressos estão concorridíssimos, especialmente para as sessões 3D. Pensando em você, leitor, que o Clube do Assinante do Diário criou uma sessão especial exclusiva para 80 sócios e seus acompanhantes, na próxima terça-feira, às 19h, no Arcoplex Cinemas.



Veja todos os filmes em cartaz nas salas de cinema de Santa Maria



Para participar, basta acessar o site do clube, clicar na aba "entretenimento" e, após, em "diversão". Clique na promoção "Sessão Exclusiva – A Bela e a Fera", gere o voucher e aguarde a mensagem de confirmação. Os primeiros 80 sócios que gerarem o voucher ganharão um par de ingressos para a sessão. Os ingressos podem ser retirados com a equipe do clube, no Royal Plaza Shopping, a partir das 18h do dia da sessão. Informações pelo (55) 3220-1885.



A BELA E A FERA

Direção: Bill Condon / Gênero: Fantasia, musical / Elenco: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans / Classificação: 10 anos / Duração: 2h09min



Sinopse: Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera (Dan Stevens) e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.



Quem são os personagens que fazem o Parque Tupã acontecer



Abaixo, confira como gerar seu voucher:



Foto: Arte DSM