Shows, passeios e muito mais nos 171 anos de São Gabriel

A prefeitura de São Gabriel divulgou a programação oficial da Semana do Município, que ocorrerá entre 1º e 4 de abril. As atividades vão comemorar os 171 anos do município.



Além dos shows de talentos da terra, que terão mais espaço neste ano, os principais shows são com a dupla Estela e Mariano, Sonia Bis e a dupla Claus e Vanessa, que há muito tempo não se apresenta no município, na noite de 4 de abril. Este ano, não haverá a realização do Marechal Moto, que ficou para 2018.



A Semana do Município deverá acontecer ao lado da Praça Dr. Fernando Abbott, que compreende as ruas General Mallet e Coronel Sezefredo. É diferente dos anos anteriores, em que os eventos ocorriam em frente ao Sobrado. Segundo a secretária de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, Juliana Medeiros, a mudança se faz necessária pelo maior espaço do local onde ocorrerão as atividades.



Confira a programação

1º de abril

10h _ Abertura do evento: solenidade com o Colégio Tiradentes

16h _ 2ª Copa de Xadrez Aniversário de São Gabriel

18h30min _ Salt and Vinegarz

19h _ Banda Scaultz

20h _ Show da Escola Vocalize (Projeto de Formação de Cantores) e lançamento do CD de Izzy Meneghelloz

22h _ Show com Estela e Mariano



2 de abril (4ª edição do Domingo na Praça)

8h às 14h _ Dia Internacional do Autismo

9h _ Circuito Interno de Mountain Bike, promoção da Lobizabikersz

9h30min _ Rústica de São Gabriel com a Ascorg (saída e chegada na Praça Dr. Fernando Abbott)

15h _ Passeio Ciclístico do Rotary Club São Gabriel Carreteirosz

16h às 19h _ 2º Agito Gospelz

20h _ Apresentação Cia de Dança Valéria Lacerdaz

21h _ Show Pagode 3D

22h _ Show Amigos do Samba



3 de abril

13h30min _ "Varal da Arte" no Sobrado da Praça

19h30min _ Premiação do Concurso de Redações do Rotary Club São Gabriel Carreteirosz

20h _ Show Ki Vaneiraz

20h30min _ Show Conexão Di Santosz

21h30min _ Show com a banda Sonia Bisz

23h30min _ Baile do Aniversário do Município com Grupo Rodeio, no CTG Tarumã



4 de abril

10h às 18h _ Sine Móvel - Carteira de Trabalho e Feirão de Vagas

19h _ Desfile Pet com cães adotados, promoção Grupo Patinhas e Focinhos

20h _ Concurso Rainha dos 171 anos de São Gabriel

22h _ Show com Claus e Vanessa