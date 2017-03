Show de MC Livinho em Santa Maria é cancelado

Não vem mais 08/03/2017 | 10h48 Atualizada em

A Bump Produções anunciou que o show de MC Livinho que seria realizado no Avenida Tênis Clube (ATC) na próxima, sexta-feira, foi cancelado. De acordo com nota publicada na fanpage da empresa no Facebook, o artista teria feito "exigências incabíveis e nem sequer citadas no contrato".



A empresa, com sede em Santa Maria, alega que entre as exigências estariam viagem em jato particular para deslocamento entre São Paulo e Santa Maria, e Santa Maria e uma cidade de Minas Gerais, além de hotel com piscina térmica e academia. Em resposta a uma fã, na postagem, a Bump informou que os ingressos comprados online serão ressarcidos pelo email contato@polvotickets.com.br.

Reaver o dinheiro dos ingressos comprados em pontos de venda, pode ser mais complicado. A empresa alega que, apesar da quebra de contrato, a produção do artista se recusa a devolver a parcela do pagamento que já foi quitada.

– Estamos tentando conseguir na Justiça uma liminar para reaver o dinheiro pago ao artista, que eles não estão dispostos a devolver. O valor será usado no ressarcimento – disse uma fonte da Bump.

"Uma vez que os interessados adquiriram ingresso para tal evento, mesmo não existindo culpa por parte da Produtora, estamos dispostos a compensar os valores pagos e solucionarmos o problema a respeito de todo o dinheiro depositado para a produção do artista, que, além do descumprimento de contrato, não se dispõe a reaver o mesmo.", diz a nota.

Foi o segundo cancelamento do show, que, originalmente, seria em 9 de fevereiro. Segundo a nota da Bump, isso seria reflexo da tentativa de solucionar o problema "a respeito de todo o dinheiro depositado para a produção do artista, que, além do descumprimento de contrato, não se dispõe a reaver o mesmo".

O Diário enviou e-mail para a produtora que administra a carreira de MC LIvinho mas, até o momento, não obteve resposta.

Leia, abaixo, a íntegra da nota



NOTA DE ESCLARECIMENTO:



Prezados,

Com tristeza e descontentamento, informamos que, em virtude de descumprimento contratual, não foi será possível a realização do evento previsto para o dia 10/03/2017, "show com MC LIVINHO", no Avenida Tênis Clube de Santa Maria, RS. Como também acontecido recentemente em show na cidade de Porto Alegre, a produção fez exigências incabíveis e nem sequer citadas no contrato, como por exemplo jato particular, entre vários outros itens de caráter absurdo, como hotel com piscina térmica e academia. Informamos que a demora referiu-se a tentarmos até o fim solucionar o problema com os mesmos e entregar o que foi contratado ao nosso público, o que não obteve êxito e terá todas as suas devidas ações na justiça.

Uma vez que os interessados adquiriram ingresso para tal evento, mesmo não existindo culpa por parte da Produtora, estamos dispostos a compensar os valores pagos e solucionarmos o problema a respeito de todo o dinheiro depositado para a produção do artista, que, além do descumprimento de contrato, não se dispõe a reaver o mesmo.

A fim de prestar maiores esclarecimentos, deixamos o contato de nosso jurídico para tratar de TODA e qualquer dúvida sobre este tema: 55 3026 0060.

Atenciosamente.