Sessão exclusiva de Logan para sócios do Clube do Assinante

Que tal assistir ao filme Logan em uma sessão gratuita, na próxima terça-feira, às 19h. no Arcoplex Royal Plaza Shopping? Isso é possível, se você for sócio do Clube do Assinante do Diário.

Serão disponibilizados 77 pares de ingressos para os 77 primeiros sócios que acessarem que o site do Clube do Assinante (clique aqui) e gerarem o seu voucher. Não é desconto: os ingressos são gratuitos. Para garantir sua presença, basta fazer login no site, clicar na aba entretenimento e, após, na aba "Diversão". Em seguida, clique na promoção "Sessão Exclusiva – Logan" e gerar o voucher. Depois, basta aguardar a mensagem de confirmação.



Os ingressos para a sessão exclusiva para sócios podem ser retirados com a equipe do Clube do Assinante, no Royal Plaza Shopping, a partir das 18h de terça-feira. A sessão é 2D, legendada. Outras informações pelo telefone (55) 3220-1885.



Abaixo, confira como gerar seu voucher:

