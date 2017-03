Rota Viva vai ocupar a praça do Rosário neste domingo

Cultura 25/03/2017 | 15h32 Atualizada em

Praças limpas, seguras e cheias de cultura. Essa é a proposta do Rota Viva, projeto que surgiu em 2015 com a parceria da banda Rotações e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Neste domingo, a partir das 15h40min, acontece a primeira edição do ano na Praça do Rosário.

– Se as pessoas querem aproveitar espaços públicos na cidade, precisam se deslocar até uma praça longe de suas casas, porque geralmente os locais menores estão abandonados. O nosso objetivo é levantar um debate sobre o uso desses espaços e levar cultura para onde não tem – explica o músico Jordan Nunes, da Rotações.

Com essa missão, o grupo vai ocupar a Praça do Rosário com Yoga, shows com o músico Tainan Guazina e as bandas Rotações e Bueno, intervenções artísticas do Clowns Crew e debates com arquitetos do IAB sobre os espaços públicos de Santa Maria. Confira a programação completa neste link.

O PROJETO

Esse é o terceiro ano do projeto, que já realizou mais de 10 edições em Santa Maria. Para 2017, a agenda já está fechada e o grupo pretende passar, além da Praça do Rosário, nas praças do Nonoai, Dom Antônio Reis, Joquey Club e finalizar o ano na Concha Acústica, no Itaimbé.

– A banda recebeu um convite para encerrar um evento do IAB, que aconteceria na Praça Saturnino de Brito. Depois desse dia, a gente começou com a ideia de fazer ensaios abertos em Praças não centrais aqui na cidade, até chegarmos ao projeto, em 2015, com a parceria dos Arquitetos – conta Jordan.

O Rota Viva se mantém com a ajuda de recursos públicos que financiam os custos de cada evento. Ele ainda está em busca de ajuda para realizar as edições futuras.

COMO AJUDAR



Foto: Divulgação

As empresas que pagam o imposto ISSQN, podem escolher destinar 30 % do valor ao projeto. Já com o imposto ITVBI, que é pago na compra de imóveis, também é possível ajudar o Rota Viva com 30 % do valor.

Mais informações com o músico Jordan Nunes, pelo telefone (51) 98220-8290.