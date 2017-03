Rainha dos baixinhos e dos memes, Xuxa completa 54 anos

Hoje é o seu dia 27/03/2017 | 16h40 Atualizada em

"Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná muito doce para você!" Quem nunca celebrou seu aniversário ao som do Parabéns da Xuxa? Hoje, dia 27, a própria Rainha dos Baixinhos sopra as velinhas. A gaúcha está completando 54 anos e está afiadíssima em suas redes sociais.



No fim de semana, a produção da apresentadora, que administra suas redes sociais, postou a uma das capas da Revista WOW, edição Ícone, que traz Xuxa vestindo uma roupa transparente revelando o novo tamanho dos seios (ela diminuiu recentemente a prótese de silicone de 230ml para 140ml).

Muitos seguidores elogiaram a boa forma da gaúcha. Outros, porém, criticaram a publicação por causa da morte do pai da apresentadora, no domingo, dia 19. Entre os comentários, um seguidor a chamou de velha e ela, sem hesitar, respondeu: "aceita que doi menos". Pronto! Foi o que bastou para movimentar a internet.

Relembre alguns vídeos, postagens, memes e polêmicas envolvendo a aniversariante.



1 - Xuxa Verde

Um dos primeiros memes de Xuxa que surgiram na internet foram as pérolas ditas por ela nos anos 1980. Na época, ela comandava o Clube da Criança, na extinta TV Manchete. Sozinha no palco, sem Paquitas ou ajudantes, Xuxa se virava como podia para coordenar cerca de 50 crianças. O resultado? Memes, muitos memes como "Rápido, Ricardo", "Desculpa por eu gritar com vocês", "E quem não quer?" e o cláááááássico "Aham, Cláudia. Senta lá!".





2 -Xuxa Sincera

Em entrevista ao Programa do Porchat, Xuxa falou sobre as polêmicas com as crianças dos anos 1980.



3 - Briga de ex



No carnaval deste ano, Xuxa desfilou na Grande Rio para homenagear sua amiga Ivete Sangalo, tema da escola. O que bombou na internet, além dos comentários sobre a boa forma da apresentadora aos 54 anos, foi o fato da Rede Globo ter mostrado a artista por apenas 8 segundos. Além do boicote, a apresentadora Fátima Bernardes se atrapalhou ao falar o nome de Xuxa. Isso rendeu vários memes.

4 - Se eu for, eu vou



Os programas Xou da Xuxa e Xuxa Park também renderam bons memes. Um dos mais lembrados, ainda hoje, é: Se eu for, eu vou.

5 - Xuxa Meneghel no Porta dos Fundos

A participação da apresentadora em um dos maiores canais do Youtube nacional rendeu ao Porta dos Fundos o record de acessos em 2016. Na esquete, a apresentadora ri de si mesma (e ela adora fazer isso).

6 - Xuxa na Netflix

O seriado Stranger Things foi um fenômeno de audiência entre os fãs de seriados em 2016. Ambientado nos anos 80, a Netflix Brasil convocou a Rainha dos Baixinhos para fazer o comercial de divulgação da série. O resultado, mais uma vez, é Xuxa sacaneando a si própria e falando sobre assuntos icônicos, como as mensagens subliminares de seus discos e a lenda da boneca Xuxa que atacava criancinhas.

7 - Procurando emprego no classificados

Quando aceitou a proposta para trocar a Globo pela Record a apresentadora virou notícia e não perdeu a oportunidade. O canal bolou um comercial engraçadinho que mostra Xuxa desempregada procurando emprego. Bombou!

8 - Até que não...



É melhor mostrar do que escrever sobre. Não tem o que falar, apenas sentir <3

9 - O clássico sobre água e calor:

10 - Esse é o meu jeitinho: