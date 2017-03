QUIZ: quem são os donos dessas carecas ilustres?

Dia do careca 14/03/2017 | 12h18 Atualizada em

Pouca gente sabe, mas dia 14 de março é uma data muito especial para os desprovidos de cabelo. Hoje é comemorado o Dia do Careca!



Longe de uma fraqueza, a calvície é vista como um sinal de coragem, virilidade e liberdade. No cinema, muitos vilões e heróis possuem essa característica, como o Professor Xavier, da série X-Men.



"Rastro de fogo" no céu de Santa Maria é desvendado por especialista



E para homenagear os nossos amigos desprovidos de cabelo preparamos um quiz com desenhos do projeto Notorious Baldies, do ilustrador Fernando Perottoni (Mr. Peruca). Será que você consegue acertar todos?



Um detalhe: será rápido para ver qual é a reposta certa. Quando você marcar a resposta correta, ela aparecerá com a cor verde na tela. Quando marcar errado, a opção certa aparece em verde, mas é bem rápido. Fique atento!