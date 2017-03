Quem são os personagens que fazem o parque acontecer

Bastidores: Park Tupã 17/03/2017 | 15h19 Atualizada em

Criado há 38 anos como uma empresa familiar, o Park Tupã nasceu do desejo de dois irmãos de deixarem o trabalho no interior de Santa Catarina. Quem foi uma criança entre os anos 1980 e 1990 deve lembrar com mais clareza que a chegada de um parque de diversões costumava ser um grande acontecimento das cidades do interior. Mas você sabe como funcionam os bastidores de quem trabalha levando essas estruturas e aventuras para tantos lugares do país?

Parque Tupã está em Santa Maria



