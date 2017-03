Quatro novos filmes chegam ao cinema em Santa Maria

Estreias na telona 08/03/2017 | 19h05 Atualizada em

Quinta-feira é dia de estreia nas telonas do cinema de Santa Maria. Moonlight, longa que ganhou o prêmio de Melhor Filme no Oscar 2017, e Manchester à Beira-Mar, que levou duas estatuetas da premiação, chegam às salas do Arcoplex Royal.



Leia mais:

11 filmes com mulheres inspiradoras para ver na Netflix

Cineclube Lanterninha Aurélio apresenta Ciclo Mulheres na História

Veja opções de onde comer e se divertir em Santa Maria

MOONLIGHT: SOB A LUZ DO LUAR

Horários _ Arcoplex Royal 1 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h20min e 21h30min)

Direção _ Barry Jenkins

Gênero _ Drama

Elenco _ Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes

Classificação _ 16 anos

Duração _ 1h51min

O filme se passa em três momentos da vida de Chiron, um jovem negro que mora em uma comunidade pobre de Miami. Da infância à adolescência à vida adulta, ele passou por bullying, crise de identidade e a tentação do universo do crime e das drogas. Encontrando amor em locais surpreendentes, ele sonha com um futuro maravilhoso.

MANCHESTER À BEIRA-MAR

Horários _ Arcoplex Royal 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h30min)

Direção _ Kenneth Lonergan

Gênero _ Drama

Elenco _ Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

Classificação _ 14 anos

Duração _ 2h18min

Lee Chandler é forçado a retornar para sua cidade natal com o objetivo de tomar conta de seu sobrinho adolescente após o pai do rapaz, seu irmão, falecer precocemente. Este retorno ficará ainda mais complicado quando Lee precisar enfrentar as razões que o fizeram ir embora e deixar sua família para trás, anos antes.



KONG – A ILHA DA CAVEIRA

Horários _ Arcoplex Royal 3 (3D legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h30min) e Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h10min e 16h40min)

Direção _ Jordan Vogt-Roberts

Gênero _ Aventura, ação

Elenco _ Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson

Classificação _ 12 anos

Duração _ 1h58min

Um ex-militar viaja com um grupo de desbravadores até a mítica Ilha da Caveira, onde seu irmão desapareceu enquanto procurava o Titan, soro que teria o poder de curar todas as doenças. Além de resgatar o irmão, o homem irá enfrentar as criaturas que habitam o local. A equipe de exploradores se aventura nas profundezas da ilha desconhecida no Pacífico, que é tão bonito quanto traiçoeira, sem saber que estão atravessando para o domínio do mítico Kong.



MONSTER TRUCKS

Horários _ Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h30min)

Direção _ Chris Wedge

Gênero _ Ação, fantasia

Elenco _ Lucas Till, Jane Levy, Thomas Lennon

Classificação _ Livre

Duração _ 1h45min

Procurando um jeito de sair de sua cidade e se dar bem fazendo o que gosta, Tripp constrói um Monster Truck, uma caminhonete gigante feita com peças de carros sucateados. Certa noite, depois de um acidente provocado por uma empresa que perfura o solo em busca de petróleo, uma estranha criatura busca no caminhão um esconderijo e encontra surpreendentemente, no rapaz, um amigo.



LOGAN

Horários _ Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h e 16h30min) e Arcoplex Royal 2 (legendad0) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h30min)

Direção _ James Mangold

Gênero _ Ação

Elenco _ Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen

Classificação _ 16 anos

Duração _ 2h17min

Em 2029, Logan ganha a vida como chofer de limousine, para cuidar do nonagenário Charles Xavier. Debilitado fisicamente, esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men. Ao mesmo tempo em que ele se recusa a voltar à ativa, Logan é confrontado por um mercenário, Donald Pierce, interessado na menina Laura Kinney / X-23, sob a guarda de Gabriela.

A GRANDE MURALHA

Horários _ Arcoplex Royal 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min e 16h40min)

Direção _ Yimou Zhang

Gênero _ Aventura

Elenco _ Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pasca

Classificação _ 12 anos

Duração _ 1h44min

No século XV, um grupo de soldados britânicos está combatendo na China e se depara com o início das construções da Grande Muralha. Aos poucos eles percebem que o intuito não é apenas proteger a população do inimigo mongol e que a construção esconde na verdade um grande segredo.

50 TONS MAIS ESCUROS

Horários _ Arcoplex Royal 1 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (17h)

Direção _ James Foley

Gênero _ Drama, erótico

Elenco _ Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote

Classificação _ 16 anos

Duração _ 1h58min

Adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James iniciada em Cinquenta Tons de Cinza (2015). Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey, Anastasia decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário.