01/03/2017

Neste Carnaval, Francisca se esbaldou: sonhou acordada, foi rainha, foi princesa, foi santa e foi meretriz; rompeu hierarquias, inverteu papeis. No Sambódromo, quando a verde rosa se posicionou para entrar, Francisca pensou que desmaiaria.



O coração disparou, o corpo tremia, as mãos suavam, a emoção surpreendia. Reverencia o panteão de deuses de todas as tradições, faz o sinal da cruz e vai vibrando com os demais componentes de sua ala. Atravessou a Sapucaí andando sobre nuvens, saudando os santos, como se fosse procissão e na Apoteose, percebeu que a trabalhadora doméstica cedera lugar a uma poderosa mulher.

Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

Carnaval é liberdade, possibilita a troca de posições numa sociedade hierarquizada; propõe movimento numa sociedade contrária à mobilidade social. Carnaval é feminino, num universo marcado pelo patriarcado; é a festa da inversão do mundo, cada um pode ser tudo: Temer ou Moro, Lula ou Dilma. Esquece-se corrupção ou golpe e vive-se na legitimação ilusória da alegria, da inclusão e da igualdade social.

O Carnaval terminou ontem.

Hoje, Quarta-Feira de Cinzas, Francisca acordou com um gosto de guarda-chuva na boca. Seu corpo está como uma máquina replicante de dores: dói do dedinho do pé ao último fio de cabelo. Enquanto sambava não sentiu dor alguma.

Está feliz. Olha-se no espelho e se enxerga renovada, com energia acumulada capaz de enfrentar a rotina dos próximos 365 dias. Boceja. Deseja voltar para a cama. Impossível. O expediente inicia daqui a pouco. Volta ao batente, com o firme propósito de não cometer excessos, e aguardar a Páscoa, afinal estamos na Quaresma.