Público vai decidir se Zezé di Camargo e Luciano se apresentam em Santa Maria

Nesta quinta-feira à noite, a página do Facebook do complexo de entretenimento Costa da Montanha criou um evento pesquisa para sondar o interesse do público de Santa Maria e região. A casa de shows quer saber se o público santa-mariense quer assistir a um show da dupla Zezé di Camargo e Luciano no Coração do Rio Grande, dia 3 de junho.

Conforme Marcelo Guidolin, proprietário do Costa da Montanha, a data já pertence à produtora local. O evento serve como termômetro para medir o interesse do público local em assistir ao show. Segundo ele, caso o evento atinja a marca de 10 mil presenças confirmadas, a apresentação estaria confirmada. Caso contrário, o show pode ser realizado em outra cidade da região.

E você? Gostaria de rever os Dois Filhos de Francisco na Cidade Cultura?