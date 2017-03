Projeto Em Cartaz seleciona espetáculos de Santa Maria até quinta-feira

Ainda dá tempo 29/03/2017 | 16h45 Atualizada em

O projeto Em Cartaz, idealizado pelo grupo Teatro Por Que Não?, com apoio do Espaço Cultural Victorio Faccin e do Teatro Universitário Independente (TUI), vai selecionar seis espetáculos teatrais de grupos santa-marienses para realizar apresentação no Victorio Faccin.



Podem participar deste edital artistas independentes, grupos e/ou companhias com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, que comprovem atividade artística no município de Santa Maria. As inscrições são gratuitas e estão abertas até dia 30 de março, ao meio-dia, e devem ser feitas por meio de formulário de inscrição online.



Com financiamento da Lei Municipal de Incentivo a Cultura (LIC-SM), o projeto prevê aos grupos selecionados, a isenção da taxa de locação do Victorio Faccin, o repasse do valor arrecado na bilheteria e, ainda, o pagamento de um cachê no valor de R$ 50 a cada um dos grupos.

Outras informações pelo e-mail teatroporquenao@gmail.com ou pelo telefone (55) 3217-6600.