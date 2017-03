Projeto de Circo oferece 30 vagas em Santa Maria

Arte 10/03/2017 | 15h31 Atualizada em

Já imaginou ter a oportunidade de aprender técnicas circenses? Este pode ser o momento, pois as inscrições para o Projeto Circo Integração ainda estão abertas.

As atividades são gratuitas e ocorrem nas segundas, das 10h às 11h30min e nas terças-feiras, das 15h às 16h30min. As aulas incluem exercícios de acrobacias no solo, equilíbrio, fortalecimento e alongamento.

Os interessados devem se inscrever no Clube 21 de Abril, que fica na Rua Anita Garibaldi, 2, no Bairro Itararé, enquanto houver disponibilidade de vagas. Ao total, serão duas turmas com 15 vagas cada.

O projeto é promovido pela Prefeitura de Santa Maria e destinado a crianças, jovens e adultos, a partir dos seis anos de idade. As aulas iniciam na próxima segunda-feira, dia 13.

Aulas

De 13 de março a 20 de junho



Horário das aulas

Segundas (das 10h às 11h30min) e terças (das 15h às 16h30min)



Inscrições

No Clube 21 de Abril (Rua Anita Garibaldi, nº 2, Bairro Itararé), enquanto houver disponibilidade de vagas.