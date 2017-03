Produtora de Santa Maria abre concurso para músicos autorais da região 

Segunda edição 30/03/2017 | 11h51 Atualizada em

Com objetivo de divulgar a cena musical de Santa Maria e região, a Pastel Store Produtora criou o concurso Long Play, que chega a sua 2ª edição neste ano. Podem participar da competição bandas e artistas da região que tenham produção de música autoral.

Para concorrer, é importante que o artista tenha, pelo menos, uma canção gravada em estúdio. O grupo vencedor vai gravar um videoclipe produzido pela Pastel Store.

As inscrições devem ser realizadas até dia 7 de abril, às 19h. Os interessados em participar devem enviar um e-mail para concursolongplay@gmail.com, informando o nome da banda ou artista, estilo musical, cidade, nome da música, tempo de duração da música, sites/redes sociais da banda, nome do representante pela inscrição do grupo, telefone de contato e e-mail. Também é necessário enviar uma música autoral no formato MP3 e uma foto.

As inscrições são gratuitas e cada banda/artista pode inscrever apenas uma canção. O diretor de cena da idealizadora do concurso, Mário Finard, revela que a ideia surgiu para ajudar na produção de audiovisual da música santa-mariense.

– Sabemos como é difícil para uma banda do interior produzir um clipe. Também sabemos o quanto é importante ter esse material para divulgar o trabalho. O concurso foi a melhor forma que encontramos de ajudar quem quer produzir um clipe – explica Finard.

Melhor de três



Três músicas serão pré-selecionadas pela equipe da produtora. Um concurso com voto popular, realizado entre 11 e 20 de abril, até as 18h, e publicado na fanpage da Pastel no Facebook, vai definir a música vencedora para ganhar um clipe, roteirizado, produzido e editado.

O resultado do concurso Long Play será divulgado às 19h do dia 21 de abril.Outras informações pelo e-mail mario.finard@gmail.com ou pelo telefone (55) 98147-9160.

Primeira edição produziu clipe de rap

A primeira edição do concurso rolou em 2015, com o mesmo objetivo de incentivar as bandas e artistas de Santa Maria e região a produzirem um material bacana. Quem venceu o primeiro Long Play foi o grupo de rap Rima Suprema, de Santa Maria. A música For Life Niggaz ganhou um videoclipe que está disponibilizado no YouTube e que atingiu a marca, até agora, de 5.3 mil visualizações.