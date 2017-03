Produtor musical de Pet Shop Boys e Moby toca neste sábado em Santa Maria

Tardes de som e sol... 15/03/2017 | 18h30 Atualizada em

Considerado uma lenda da música eletrônica nacional e internacional, o produtor musical e DJ Gui Boratto retorna a Santa Maria para celebrar mais uma tarde de som e sol. O astro das pick-ups se apresenta neste sábado, na segunda edição de 2017 da Sunset Sessions, que será realizada no Hotel Fazenda Pampas, a partir das 17h.

Boratto é considerado um dos principais representantes da música eletrônica brasileira no exterior. O artista lançou seu primeiro álbum pela gravadora alemã Kompakt e, desde então, já foi convidado para remixar e produzir faixas para astros da música mundial como Massive Attack, Pet Shop Boys, Goldfrapp e Moby. Hoje, com quatro álbuns lançados, Gui Boratto comanda seu próprio selo, batizado de D.O.C.

Foto: Pablo Zambeli / Divulgação

Além de Boratto, o evento conta com outros convidados. Laercio Schwantes a.k.a L_cio e Shadow Movement. Formado por dois meninos prodígios, o duo foi impulsionado e lançado pelo próprio Gui Boratto, que os integrou à D.O.C Records! Também são convidados do 2nd Round, o projeto de produção e discotecagem composto pelos DJs Marcelo Nunez e Henrique Casanova aka Apoena, figuras antigas da cena do sul do Brasil! Apoena é um dos mais relevantes produtores brasileiros, com diversos lançamentos em vinyl.



Sunset Sessions - Tardes de Som & Sol



Lineup:

Gui Boratto | D.O.C Records / Kompakt

L_CIO | D.O.C Records

SHADOW MOVEMENT | D.O.C Records

2nd Round

MezomoTrommer

Bergesch

Jellyfish

Local: Hotel Fazenda Pampas | Santa Maria – RS

Data: Sábado, 18 de março, às 17 horas

Pontos de venda: Lojas Dullius na Rua Dr. Bozano, 1084 – Centro e no Royal Plaza Shopping – Térreo.Ingressos

Online: clique aqui

Early Bird Tickets: esgotado

Primeiro lote: disponível / 35 reaisMesas: (55)99725-8118 Camarotes: esgotados!