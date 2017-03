Parque Tupã começa a ser montado em Santa Maria

Diversão 07/03/2017 | 10h45 Atualizada em

A temporada de diversão em barcos vikings e carrinhos bate-bate começou! O Parque Tupã, tradicional parque de diversões do Sul, já começou a ser montado em Santa Maria. A partir desta semana, a criançada tem programa garantido para muitas aventuras. O parque estará aberto para visita e acesso aos brinquedos na sexta-feira, dia 10, a partir das 18h, na Avenida Hélvio Basso, ao lado do Lar das Vovozinhas.

O Parque Tupã vai funcionar de terça a sexta, a partir das 18h. Nos sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é a partir das 14h, possibilitando mais tempo para a garotada curtir os brinquedos, que incluem montanha-russa, Crazy Dance, KamiKaze e outras várias atrações para fazer a alegria do público.

Como nos últimos anos, não haverá venda de passaportes. Cada ingresso vai custar R$ 5. Outra opção para brincar até cansar é a compra da cartela com 5 ingressos, que custará R$ 20. A diversão deve durar aproximadamente 30 dias, tempo estimado para que o parque fique na cidade.

O Parque Tupã existe há mais de 35 anos e surgiu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde tem sua sede principal. É considerado o maior parque de diversões do Sul do País. Uma matriz está localizada no Shopping Lindoia, em Porto Alegre.