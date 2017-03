Parque Tupã abre nesta sexta em Santa Maria

Diversão 10/03/2017 | 15h07 Atualizada em

Começa hoje a diversão no Parque Tupã em Santa Maria. A partir das 18h, o acesso aos brinquedos estará liberado para o público. Mas, por conta da chuva dos últimos dias, é bom preparar as galochas para andar pelo local.

Como nos últimos anos, não haverá venda de passaportes. Cada ingresso vai custar R$ 5. Outra opção para brincar até cansar é a compra da cartela com 5 ingressos, que custará R$ 20. A diversão deve durar aproximadamente 30 dias, tempo estimado para que o parque fique na cidade.



O Parque Tupã vai funcionar de terça a sexta, a partir das 18h, na área ao lado do Lar das Vovozinhas, na Avenida Hélvio Basso. Nos sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é a partir das 14h. A garotada vai ter tempo de sobra para aproveitar as aventuras na montanha-russa, curtir um som no Crazy Dance e ficar de pernas para o ar no KamiKaze. Além desses, outras várias atrações estão a espera para fazer a alegria do público.