Parceria entre produtora de Santa Maria e crítica de cinema é sucesso na web

O cinema é um assunto de interesse geral e rotineiro nas rodas de conversa. Afinal, todo mundo tem seu filme favorito e gosta de falar sobre histórias, cenas, ficha técnica, curiosidades de bastidores e, principalmente, indicar bons títulos para os amigos. Foi para trocar figurinhas cinematográficas com os amantes da sétima arte que a jornalista e crítica de cinema Bianca Zasso, 30 anos, e a produtora santa-mariense Toca Audiovisual firmaram uma parceria. Semanalmente, todas as quartas-feiras (hoje tem!), um novo vídeo do Bia na Toca é postado no Facebook da produtora.

Conforme Matheus Toledo, 27 anos, diretor de produção na Toca Audiovisual, a ideia de produzir os vídeos para interagir com os seguidores da página da produtora era antiga. Faltava alguém para dar cara a esse material.

_ Como a gente não se dá muito com as câmeras (só atrás delas, obviamente) chamamos a Bia, que tem mais facilidade para falar na frente da câmera _ conta Toledo.

Bianca é eclética nas dicas. A ideia é produzir conteúdo e recomendar filmes dos mais variados gêneros e cinematografias. Desde o blockbuster até o mais obscuro.

_ A equipe da Toca me dá total liberdade pra escolher os filmes e também recomendam títulos. Adoro esta troca, pois a base de muitos comentários surge de conversas que temos _ conta Bianca.

A cada visita à sede da produtora, a jornalista grava quatro dicas, o que equivale a um mês de programa.

_ Costuma ser rápido, pois o cenário é simples e eu me organizo antes para que não haja imprevistos. Claro que sempre rola de errar um nome ou de dar um nó na língua com alguma palavra, faz parte. Mas quase sempre este processo não passa de uma hora _ revela a crítica de cinema.

Apesar do pouco tempo, os vídeos já caíram na graça dos internautas. Até agora, foram postados sete programas, que duram entre 5 e 8 minutos de duração. Juntos, eles já somam cerca de 30 mil acessos. O mais assistido até então, é a opinião da Bia sobre os vencedores do Oscar 2017 (e ela acertou a maioria de suas previsões).

_ O feedback tem sido ótimo e eu tenho me sentido mais à vontade a cada novo programa. Claro que rola um friozinho na barriga, mas faz parte, é o que dá graça na vida. Nada me deixa mais feliz do que alguém me falar que assistiu algum filme que eu indiquei e gostou ou pelo menos repensou sobre o tema proposto _ comemora Bia.

Vivendo de cinema



A história de Bianca com o cinema renderia um filme. Desde criança ela é fã da sétima arte e cresceu prestigiando de clássicos a blockbusters. Afinal, tudo é cinema! Na faculdade de Comunicação Social _ Jornalismo, ela encontrou o espaço para estudar, pesquisar e amadurecer o olhar de espectadora. Depois de formada e pós graduada em cinema, Bianca passou a apresentar dicas de filmes no programa Studio Cultural, da TV Unifra.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Desde 2012, ela colabora, semanalmente, com críticas de filmes para o site de Claudemir Pereira, colunista do Diário. Hoje, além dos vídeos do Bia na Toca, e da colaboração no site local, Bia escreve para os sites Papo de Cinema e DVD Magazine e, esporadicamente, colabora com o site Cinemascope, de São Paulo.

_ Meu dia a dia tem sido assistir filmes e escrever e, é claro, estudar, pois cinema é muito mais que imagens em movimento. A teoria faz parte, não é simplesmente assistir um filme atrás do outro. Tem que refletir, pensar, identificar as referências e as inovações _ explica a cinéfila.

Como fã e crítica de cinema, Bianca gosta de sugerir ao público filmes pouco conhecidos ou os mais antigos. Ela nota que existem pessoas curiosas sobre estes temas. Porém, ela acha importante que haja um equilíbrio para que as dicas não se atenham a um único gênero ou período do cinema. Segundo ela, uma das lições que se aprende com a cinefilia é que se deve ter um olhar livre de preconceitos, experimentar coisas novas sempre.

_ Dizem que crítico de cinema é sempre um cineasta frustrado, mas eu discordo. Meu prazer está em apresentar detalhes, propor leituras que vão além do clichê dos filmes e estar sempre alerta para descobrir coisas novas – conclui a jornalista.