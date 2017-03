Oficial: Guantánamo Groove vai abrir o Nivea Viva em Porto Alegre

Boca do monte 17/03/2017 | 14h32 Atualizada em

Depois de quatro dias de uma campanha que mobilizou milhares de pessoas nas redes sociais, a banda Guantánamo Groove, de Santa Maria, foi a escolhida para abrir o show do projeto Nivea Viva Jorge Ben Jor, em Porto Alegre.

O grupo teve 5.411 menções durante a votação. Por isso, um vídeo exclusivo deles será exibido em um telão antes de Jorge Ben Jor subir ao palco, na tarde do dia 2 de abril, no Anfiteatro Pôr do Sol, na Capital.

Na página da banda no Facebook, o grupo postou um comunicado contando sobre o êxito e agradecendo aos envolvidos.



– Por mais que a gente tente, vão nos faltar palavras pra agradecer o envolvimento das pessoas com a campanha. Às amigas e aos amigos que abraçaram a empreitada e espalharam a tag #GUANTANAMOnoNIVEAviva como se não houvesse amanhã, ficam registradas nossa gratidão e garantia de que não esqueceremos nem por um minuto quem nos trouxe até aqui – diz o comunicado.



Já o site oficial do evento parabenizou os gaúchos e a todos que participaram da votação: "Parabéns a todos que participaram! Vocês mandaram muito bem!"



Nesta sexta-feira, os guris chegam a São Paulo, onde gravam, no sábado, o audiovisual que será exibido para os milhares de pessoas que são aguardadas no da capital gaúcha.



No domingo, a banda retorna a Santa Maria para se apresentar na 8ª edição do Projeto Cultural Medianeira Instrumental, ao lado da Orquestra Itaimbé. A apresentação será às 19h, na Basílica da Medianeira. A entrada é gratuita.