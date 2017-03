O  que vai rolar nas novelas da Globo

Televisão 27/03/2017 | 12h07 Atualizada em

Segunda, 27 de março

Caio demonstra raiva de Ricardo. Tita aceita voltar para a academia. Joana insinua para Tânia que esconde algo sobre Bárbara. Nanda pensa em Filipe. Juliana se apavora ao saber que um paciente da UTI faleceu. Rômulo fica intrigado com um sonho que teve com Filipe. Luiza fica arrasada com a provocação de Martinha. Juliana é agressiva com Caio. Jéssica tenta convencer Martinha a desistir de Lucas. Bárbara e Manuela choram ao saber por Juliana que um homem morreu na UTI. Jabá aconselha Lucas a escolher entre Martinha e Luiza. Bárbara tenta humilhar Tânia. Sula incentiva Rômulo a falar com Nanda. Gabriel reclama de Ricardo para Giovane. Joana revela a Bárbara que é dona de metade da academia.

Terça, 28 de março

Bárbara se enfurece com Joana. Tânia surpreende Joana ao defender Bárbara. Rômulo tenta falar com Nanda. Tânia revela a Joana a preocupação com a Forma. Bárbara visita Ricardo. Joana diz a Giovane que assumirá a academia. Martinha provoca Luiza e se vitimiza na frente de Jéssica e Tânia. Irene reage sem paciência às implicâncias de Cleo. Bárbara pede para Jabá se afastar de Juliana e o humilha. Luiza discute com Lucas por causa de Martinha. Nanda avisa a Bárbara que Joana é a nova administradora da academia. Martinha tenta seduzir Lucas. Juliana descobre o que Bárbara fez com Jabá e fica furiosa. Bárbara e Joana se enfrentam na academia.

Quarta,29 de março

Joana diz a Bárbara que não deixará a Forma. Vanderson questiona Nanda sobre Rômulo. Tânia estranha ao ver Caio muito próximo a Ricardo. Vanderson humilha Renato. Martinha beija Lucas e se declara a ele. Cleo é escoltada por policiais até sua casa, e Irene se preocupa com o estado da sogra. Sula se irrita com Rômulo por vê-la apenas como uma amiga. Caio tenta colocar Manuela contra Ricardo. Krica questiona Rômulo sobre a luta com Vanderson. Juliana agride Bárbara na frente de todos na academia. Tânia suplica que Ricardo saia do coma. Rômulo chega no momento em que Vanderson tenta agarrar Nanda. Bárbara afirma que fechará a Forma.

Quinta, 30 de março

Joana tenta acalmar Juliana. Belloto atrapalha uma conversa entre Nanda e Rômulo. Todos se surpreendem ao encontrar a academia fechada. Manuela e Caio tentam impedir Bárbara de manter a Forma fechada. Os funcionários e alunos invadem a academia e começam a trabalhar. Martinha convence Lucas a ficar com ela depois da escola. Krica aceita os argumentos de Cleyton para continuar a morar no hostel. Martinha fica desconfortável na presença de Luiza. Vanderson surpreende Rômulo com um golpe, depois que ele tenta defender Nanda. Martinha se vangloria de passar as tardes com Lucas para Juliana. Bárbara diz a Tita que retirou todo o dinheiro das contas da Forma. Joana se preocupa com o futuro da academia.

Sexta, 31 de março

Joana confidencia a Tânia que atrasará o salário dos funcionários. Nanda cuida de Rômulo. Irene conta para Gabriel sobre a preocupação com o estado de Cleo. Nanda e Jéssica pedem a Joana para tirar Vanderson da academia. Rômulo é convidado a participar de um Grand Prix de MMA. Joana afirma a Nanda e Jéssica que Vanderson não irá mais incomodá-las. Manuela encontra Tânia visitando Ricardo e se irrita. Joana dá um ultimato a Vanderson. Caio ameaça Tânia. Joana fica intrigada com a manipulação de Caio sobre Manuela. Jéssica tem uma ideia para ajudar a academia. Caio não gosta de saber que Joana incentivou Manuela a ficar em sua casa. Tânia comenta com Joana que está preocupada com Caio.

Segunda, 27 de março

Joaquim tenta convencer Anna de que não é cúmplice de Fred. Leopoldina aceita ser levada como refém pelos piratas. Thomas afirma a Piatã que Joaquim está envolvido com os piratas. Leopoldina esconde uma arma dos piratas. Germana ouve Pedro combinar uma fuga com Noémi. Fred questiona Thomas sobre seu interesse por Anna. Leopoldina tenta atacar os piratas, mas é rendida. Dom João manda seus guardas vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera a tripulação em um plano contra os piratas. Joaquim salva Leopoldina e pede Anna em casamento. Thomas faz Fred acertar um tiro em Joaquim, que acaba caindo no mar.

Terça, 28 de março

Leopoldina ordena que procurem Joaquim. Thomas prende Fred. Pedro manda Chalaça ao encontro de Noémi. Thomas tenta difamar a imagem de Joaquim e Anna o repreende. Thomas faz um acordo com Fred. Dom João estranha o comportamento de Pedro. Thomas anuncia oficialmente a morte de Joaquim e Anna se desespera. Germana tenta extorquir dinheiro de Carlota e acaba presa. Pedro engana Dom João e vai ao encontro de Noémie. Elvira garante a Manoel que lhe entregará parte de suas supostas barras de ouro. Anna afirma a Thomas que Joaquim está vivo. Licurgo revela a Dom João o paradeiro de Pedro e Germana se enfurece. Thomas pede para se aproximar de Anna e percebe o desconforto de Piatã. Os guardas do rei encontram Pedro e o levam de volta para casa. O navio real chega ao Rio de Janeiro. Joaquim é resgatado por índios.

Quarta, 29 de março

Os índios levam Joaquim para a aldeia. O pajé Tibiriça afirma que Joaquim não pode morrer e convence Ubirajara de manter o rapaz na aldeia. Thomas reconhece Elvira no porto. Peter, Letícia e Ferdinando não conseguem comer na taberna de Germana e Licurgo. Fred tenta descobrir os planos de Thomas. Pedro e Leopoldina se conhecem. Jurema repreende Jacira por observar Joaquim. Elvira fica arrasada com a suposta morte de Joaquim. Padre Olinto teme pela vida de Joaquim. Anna sente-se mal na festa de recepção para a princesa. Piatã descobre que os índios vivem escondidos na mata. Leopoldina pede para Piatã cantar e Dom João repreende o comportamento de Carlota diante do menino. Joaquim recupera a consciência.

Quinta, 30 de março

Joaquim chama por Anna. Piatã tenta tranquilizar Anna. Elvira descobre que foi enganada por Manoel. Jurema não gosta de ver o encantamento de Jacira por Joaquim. Germana tenta se aproximar da família real. Thomas se irrita com o desprezo de Pedro. Anna tenta conversar com Elvira, mas Thomas a interrompe. Thomas afirma a Sebastião que será nomeado ministro. Leopoldina fica assustada com o comportamento de Carlota. Pedro tem sua primeira noite com a esposa. Joaquim se desespera ao saber que não pode deixar a aldeia sem o consentimento de Ubirajara.

Sexta, 31 de março

Guayi se incomoda com o encantamento de Jacira por Joaquim. Leopoldina tenta falar com Anna sobre sua noite de núpcias. Elvira rouba a mala de uma mulher no porto. Guayi ataca Joaquim ao vê-lo pintar o rosto de Jacira. Miguel fala sobre Noémi na frente de Leopoldina. Thomas se preocupa com o conteúdo do baú do capitão Millman. Germana observa Sebastião conversando com Wolfgang e Schultz. Elvira pede para se hospedar na estalagem. Joaquim diz a Padre Olinto que precisa sair da aldeia o quanto antes. Wolfgang compra uma chácara de Sebastião. Thomas percebe a vontade de Piatã de ir para a expedição com Ferdinando e Letícia. Joaquim aprende alguns costumes indígenas. Anna fica indignada ao saber que Thomas está hospedado na casa de um comerciante de escravos. Pedro sofre um ataque epilético na frente de Leopoldina.

Sábado, 1º de abril

Leopoldina cuida de Pedro, que fica encantado. O baú do pai de Anna é roubado. Jacira se declara para Joaquim. Guayi desafia Joaquim. Pedro não gosta quando Leopoldina chama Peter para vê-lo. Thomas recebe o baú do pai de Anna. Ubirajara enfrenta Guayi para defender Joaquim e o desafia para um duelo. Thomas afirma a Anna que encontrará o baú de seu pai e Piatã desconfia. Germana acredita que Elvira seja uma golpista e decide invadir seu quarto. Elvira tenta seduzir Wolfgang. Leopoldina flagra Carlota tentando agarrar Piatã. Pedro convida Anna para um passeio. Olinto e Tibiriça tentam convencer Joaquim a não fugir da aldeia. Guayi vê homens armados na mata e se preocupa. Pedro tenta seduzir Anna.

Segunda, 27 de março

Segunda, 27 de março

Júlia discute com Gui, e um paparazzo registra a briga do casal. Diana pede a um amigo jornalista que publique sua foto com Gui. Zac diz a Gui que não sabe o que aconteceu com Yasmin. Lázaro avisa a Miro que ele não pode seguir Nina e Léo para não prejudicar a divulgação do namoro do casal. Betão procura Néia para pedir mais dinheiro. Nina aproveita quando algumas fãs pedem uma foto e beija Léo. Glenda e Edith brigam na churrascaria. Nicolau avisa aos amigos que não poderá continuar na banda por causa de sua doença. Lorena mostra a Júlia a matéria sobre a possível volta de Gui e Diana. Romildo não tem coragem de matar Alex. Lorena se surpreende ao ver Alex.





Terça, 28 de março



Lorena consegue se desvencilhar de Alex. Daniel avisa a Júlia que seu julgamento foi marcado. Nicolau sugere aos integrantes da banda que Jaílson o substitua. Paçoca sente inveja de Jaílson, ao saber que ele integrará a 4.4. Lorena mente para Júlia e diz que vai a Petrópolis visitar uma amiga. Nanda não gosta de saber que Gordo comprou uma joia para Eva. Nanda liga para Eva simulando um surto, com intuito de acabar com o encontro romântico da terapeuta com Gordo. Léo discute com Manu e acaba revelando, sem querer, que seu namoro com Nina é falso. JF elogia a performance de Jaílson. Nicolau diz a Haroldo que brigou com a banda, para evitar a ida dos pais a Recife. Diana oferece vinho para Gui e aproveita para seduzi-lo.

Quarta, 29 de março

Nicolau diz a Luana que precisa de um tempo para contar aos pais sobre a doença. Gui afirma a Zac que estava embriagado e não se lembra de passar a noite com Diana. Nicolau avisa a Roberto que viajará antes de sua cirurgia. Diana decide esconder de Gui que não aconteceu nada entre eles. Léo comenta com Lázaro que Manu quer destruí-lo. Marisa descobre que está grávida. Tom conta para Edith que Nicolau está com câncer. Júlia confessa a Edith que foi injusta com Gui. Alex ataca Júlia pensando que ela é Lorena. Jaílson tem um bom desempenho na banda. Lázaro diz a Manu que quer ser seu empresário. Daniel pede desculpas a Júlia por não ter acreditado que Alex estava vivo. Júlia conclui que Alex a confundiu com Lorena.

Quinta, 30 de março

Júlia afirma a Edith e Nelson que foi Lorena quem a aproximou de Alex. Lázaro avisa a Léo que será empresário de Manu para mantê-la por perto. Júlia e Gui se reconciliam. Júlia conta a Gui que Alex está vivo. Alex fica estarrecido ao perceber que pode ter confundido Júlia com Lorena. Lorena marca um encontro com Júlia para pegar suas roupas e dinheiro. Zac e Yasmin se desentendem. Nina aprova a ideia de Lázaro, que sugere que ela e Léo sejam fotografados em um motel. Miro sente raiva ao saber que Nina e Léo estão em um motel. Júlia pressiona Lorena.

Sexta, 31 de março

Nina tenta conter a fúria de Miro, que invade o quarto do motel onde ela está com Léo. Os repórteres ficam chocados ao ver Miro beijar Nina, sua suposta irmã. Júlia diz a Nelson que Lorena confessou seus crimes. Nicolau pede a Luana que fique a seu lado quando chegarem ao Rio. Nina e Miro revelam que não são irmãos, e Lázaro aconselha o casal a se afastar por um tempo. Gui abandona a turnê para ficar com Júlia. Yasmin briga com Zac e decide ir para a Itália com Néia. Gui confidencia a Nelson que dormiu com Diana, mas não se lembra. Eva questiona Gordo sobre suas funcionárias. Lorena propõe uma aliança com Alex.

Sábado, 1º de abril

Gilda pede perdão a Nicolau por não ter percebido que ele estava doente. Roberto diz a Gilda que Nicolau tem boas chances de reagir bem ao tratamento. Glenda agradece a Edith pela forma como ela trata Amanda. A cirurgia de Nicolau é um sucesso. Gordo avisa a Nanda que vai a São Paulo e pede um favor à secretária. Zac insinua para Yasmin que Néia e Léo podem ter armado um plano para separá-los. Lázaro propõe que Léo e Manu se apresentem juntos em um show. Nicolau é recebido pelos amigos com uma festa. Nanda pede ajuda a Eva, que percebe que ela está na casa de Gordo.

Segunda, 27 de março

Segunda, 27 de março

Helô reconhece a voz de Hércules falando com Magnólia. Tião e Pedro se unem para encontrar Helô. Ana Luiza atrapalha o clima de aproximação entre Antônio e Letícia. Tiago nega o pedido de namoro de Marina. Yara estranha a ausência de Pedro no julgamento. Magnólia acorrenta Helô. Ciro é condenado, e Yara e Silvia se emocionam. Mileide exige que Luciane e Venturini lhe expliquem o esquema de propina em que envolverão Robinson. Gledson aceita sair com Wesley. Tiago não atende à ligação de Marina e vai ficar com Letícia. Hércules consegue o contato de Fininho com Magnólia. Ciro vai para a penitenciária. Hércules encomenda o assassinato de Salete. Antônio sente ciúmes de Tiago. Marina descobre que Tiago está com Letícia e fica furiosa. Ana Luiza é carinhosa com o delegado. Helô tenta convencer Hércules a desistir de ajudar Magnólia. Magnólia liga para Pedro e Tião.





Terça, 28 de março



Magnólia faz ameaças a Helô, e Pedro se preocupa. Hércules perde a paciência com Helô. Tiago não atende a ligação de Marina, e Antônio o provoca. Tião manda Valdir encontrar Magnólia. Helô consegue render Hércules, mas Magnólia retorna para o esconderijo. Gigi conta o que sabe sobre o sumiço de Helô para Marina. Letícia reclama da discussão entre Antônio e Tiago. Tiago ignora Marina. Mileide explica a Robinson o esquema de propina. Gustavo tenta se manter longe de Salete. Hércules se encontra com Fininho. Helô decide fazer greve de fome. Marina conta para Letícia que Helô foi sequestrada por Magnólia, e a menina passa mal.

Quarta, 29 de março

Letícia desmaia. Hércules encontra com Fininho. Gustavo decide ir com Salete à reunião. O helicóptero sobrevoa a área do local do sequestro. Helô ouve o helicóptero. Tiago discute com Marina. Misael leva flores para Ruty Raquel. Fininho chega onde Salete está, mas não vê Gustavo. O delegado avisa que não tem notícias de Helô. Hércules liga para Aline e sai para jantar com ela, na intenção de ter um álibi. Letícia acorda e Pedro conversa com ela. Fininho segue Salete e tenta matá-la.

Os últimos episódios, de quinta e sexta-feira, não foram divulgados pela emissora. No sábado ocorre o reprise do último episódio da trama.