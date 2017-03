O que vai rolar nas novelas da Globo

Televisão 06/03/2017 | 12h16 Atualizada em

Os principais acontecimentos das novelas da Rede Globo.

Segunda, 6 de março

Agenor pede desculpas a Joana, que desconfia do comportamento do padrasto. Tânia e Bárbara se enfrentam durante o jantar e Ricardo ameaça expulsar a filha de casa. Joana se surpreende ao encontrar Toninho vendendo produtos na praia. Com raiva de Vanderson, Jorjão aceita treinar Rômulo para a luta. Damiana e Joana cuidam do pé machucado de Giovane. Lucas e Martinha passeiam juntos. Luiza questiona Lucas sobre a relação com Martinha. Damiana insinua a Joana que Agenor tem uma revelação a lhe fazer.



Terça, 7 de março

Joana afirma a Damiana que não quer conversar com Agenor. Vanderson garante a Nanda que Rômulo é corrupto. Caio pede para Tânia ajudá-lo a ver as sobrinhas. Nanda e Rômulo se beijam. Ricardo não permite a aproximação de Caio e as filhas. Rômulo avisa a Nanda que não irá tolerar novas acusações. Sula confessa a Toninho que gosta de Rômulo. Caio promete a Bárbara que jamais se afastará dela e das irmãs. Júlia procura Arthur. Ricardo diz a Tânia que Caio não é quem parece ser. Agenor revela a Joana que Ricardo sempre soube de sua existência.

Quarta, 8 de março

Agenor garante a Joana que Ricardo mandou Carmem embora ao descobrir que ela estava grávida. Nanda se assusta com o comportamento de Renato. Joana conversa com Giovane sobre Ricardo e teme magoar Tânia. Ricardo sente dor de cabeça e se preocupa. Lúcia pede que Martinha volte a morar com ela. Júlia e Arthur confessam que ainda gostam um do outro. Cléo passa mal e Gabriel pensa em levar a avó para casa. Bárbara briga com Ricardo, que sente fortes dores. Joana, Giovane e Sula deixam Morro Branco. Joana confronta Ricardo.

Quinta, 9 de março

Joana não explica a Ricardo sua irritação. Caio chega para a festa de Luiza. Jéssica aconselha Nanda sobre Renato. Sula presenteia Krica, Cleyiton e Rômulo. Lucas canta uma música especial para Luiza, e Juliana conforta Martinha. Ricardo conta a Tânia que Joana não quer mais falar com ele. Cléo passa mal novamente e aceita dormir na casa de Gabriel. Bárbara se incomoda com Cléo. Arthur fica constrangido com a amizade entre Júlia e Belinha. Rômulo admite que sentiu falta de Sula. Joana afirma a Tânia que Ricardo não é um homem correto.

Sexta, 10 de março

Joana revela a Tânia o segredo que Agenor lhe contou sobre Ricardo. Nanda afirma a Renato que gosta dele. Rômulo e Sula cuidam dos filhos de Cleyton e Krica. Cléo mostra fotografias antigas para Gabriel, Giovane, Bárbara e Joana. Belinha revela a Arthur que sabia do namoro com Júlia e questiona se o menino ainda gosta da amiga. Vanderson sabota os treinos de Rômulo. Caio insinua a Joana que Ricardo e Carmem continuaram a ser amantes após seu nascimento.

Segunda, 6 de março

Júlia fica numa cela com outras duas mulheres. Daniel pede calma a Gui. Tom diz a Amanda que fará de tudo para Edith aceitá-la. Gui visita Júlia na penitenciária. Yasmin avisa a Léo que não deixará de ver Zac. Edith se recusa a conversar com Amanda. Nina e Miro assinam o contrato com a Radical Music. Gordo avisa a Diana que adiará o lançamento do CD da banda 4.4. O delegado informa a Daniel e a Gui que Marisa será chamada a depor. Nanda se sente confiante quando Gordo não aceita seu pedido de demissão. Léo é expulso da Som Discos, a pedido de Diana. Marisa não gosta de saber que Alex usou Júlia. Diana se enfurece ao descobrir que Léo divulgou suas fotos íntimas na internet.



Terça, 7 de março

Diana teme que Chiara veja as fotos divulgadas por Léo. Marisa mente e diz ao delegado que não conhece William e Romildo. Luizão aconselha JF a pedir desculpas para Luana. Néia afirma que Léo cometeu um crime contra Diana. Gui descobre que Lorena está ilegalmente nos Estados Unidos. Mário avisa a Lorena que a polícia está atrás dela. Marisa conta a JF que Nicolau paga o aluguel de Luana. Amanda conta a Nelson que não conheceu seu pai. Júlia não entende o sumiço de Lorena. Patrícia avisa a Diana que entrará com um mandado judicial para retirar as fotos da internet. Edith pergunta a Nelson se Amanda é sua filha. Néia pede que Diana não processe Léo. Lorena é surpreendida por Gui, que vai aos Estados Unidos e afirma que ela deve voltar ao Brasil para salvar Júlia.



Quarta, 8 de março

Lorena diz a Gui que não pode deixar os Estados Unidos. Gordo ajuda na conciliação dos integrantes da 4.4, com a ajuda de Eva. Mário ameaça Lorena, quando Gui chega. Lorena decide viajar com Gui para o Brasil. Léo afirma que não foi ele quem divulgou as fotos de Diana. Daniel não aceita defender Léo. Haroldo reclama dos gastos de Gilda. Zac mente para Luana sobre suas cicatrizes. Amanda surge na casa de Nelson e Edith aceita acolher a moça. Gui apresenta Lorena para Zuleica e Zac. Chiara chora quando um colega da escola lhe mostra as fotos de Diana que estão na internet. Júlia fica emocionada ao receber a visita de Lorena na prisão.

Quinta, 9 de março

Lorena garante a Júlia que irá depor contra Alex. Gordo vai com Eva à escola para conversar com Chiara e acalmar a neta. Nicolau diz a Luana que ele e JF fizeram um pacto para que fique tudo bem entre os integrantes da banda. Paçoca é aceito para trabalhar com a banda. Edith e Nelson se impressionam com a semelhança entre Lorena e Júlia. Luizão desconfia de Marisa quando ela diz que a mãe está passando mal. Gordo diz a Gui que está preocupado com Chiara. Yasmin diz a Léo que tem vergonha de ser sua irmã. Yasmin avisa a Néia que irá procurar um emprego para não depender mais de Léo. Gui acusa Léo de ter divulgado fotos íntimas de Diana na internet.

Sexta, 10 de março

Gui enfrenta Léo, que fica amedrontado. Diana gosta da atitude de Gui. Néia fica furiosa com a postura de Léo. Yasmin pede ajuda a Zac para procurar emprego. Diana vai à casa de Gui e se surpreende ao ver Lorena. Alex comemora a prisão de Júlia. Edith teme que Tom se aproxime de Amanda. Léo entra em pânico com o resultado da perícia e teme por sua carreira. Luana decide marcar uma consulta com o médico de Nicolau. Jaílson consegue um emprego na padaria. Luana descobre que Nicolau teve câncer. William e Romildo recebem uma mensagem de um suposto amigo de Alex. Néia toma uma decisão e convoca uma coletiva de imprensa. Lorena se encontra com William e Romildo.

Sábado, 11 de março

Lorena orienta William e Romildo a deixarem o Rio de Janeiro. Diana acredita na história contada por Néia. Nicolau reclama com Roberto por ele ter falado sobre seu caso para Luana. Jaílson confirma para os meninos da 4.4 que Paçoca não participou do roubo dos instrumentos. Zac apoia Yasmin. Daniel avisa que o pedido de habeas corpus de Júlia foi negado e Gui pede para dar a notícia a ela pessoalmente. Nicolau sofre por causa de Luana. Lázaro debocha de Marisa quando a moça diz que está esperando um filho dele. Marisa decide ficar com Romildo. Luana aceita não contar para os pais de Nicolau sobre o câncer. Diana confessa a Gui que foi ela quem denunciou Júlia.

Segunda, 6 de março

Carolina conta tudo o que sabe sobre Cesar para Louzada, mas esconde os crimes de Sinhá. Marina revela a Lenita que Paty não pensou em procurar a mãe biológica. Sinhá ameaça Tanaka para Mocinha. Mario e Alice chegam a Minas Gerais. Louzada e Mesquita garantem proteção policial a Carolina. Wagner tem um surto e Chica, Quirino e Júlia o acolhem. Ralf sente ciúmes de Milena em seu primeiro dia de aula. O professor Daniel se interessa por Milena. Louzada descobre que Mario e Alice foram para a Fazenda Vagalume. Alice surpreende Cesar com os documentos que comprovam sua inocência.



Terça, 7 de março

Cesar consegue fugir com os documentos. Daniel se aproxima de Milena. Chica e Quirino revelam a Tanaka que Wagner detonou os explosivos nas traineiras da Arraial Pescados a mando de Cesar. Cesar ameaça a vida de Alice em troca da devolução dos documentos. Paula aceita ser sócia de Dora e Elisa. Dora se interessa por Daniel. Alice consegue se livrar de Cesar, quando Louzada chega para prender o criminoso. Sinhá se desespera ao saber da prisão do neto pela tevê. Humilhado, Cesar é levado para a delegacia e olha com ódio para Alice e Mario.



Quarta, 8 de março

Alice e Mario voltam a Arraial do Sol Nascente e dão início aos preparativos para seu casamento. Tânia anuncia a Tanaka que a Arraial Pescados voltará a funcionar. Mocinha decide deixar a cidade e Sinhá se revolta. Lúcia aconselha Lenita a esperar pelo novo contato de Marina. Loretta afirma a Vittorio que fará de tudo para ajudar Lenita a reencontrar Paty. Sinhá conta a Tanaka que Mocinha deixou a cidade. Daniel visita o estúdio de Ralf e ele disfarça o incômodo com o professor. Mario e Alice chegam a Arraial. Tanaka descobre que Cesar é filho de Wladimir.

Quinta, 9 de março

Mesquita afirma que irá procurar Kika e sugere que Louzada se aproxime de Carolina. Julião sofre de amor por Elisa. Daniel faz uma tatuagem com Ralf. Loretta aconselha Marina a reaproximar Lenita de Paty. Alice se encanta com seu vestido de noiva. Sinhá paga Tânia por seus serviços em favor de Cesar e por ter dificultado a liberdade de Alice. Daniel se insinua para Milena, que não corresponde à investida. Tanaka se emociona com a carta de despedida de Mocinha. Paty pergunta a Marina se Lenita é sua mãe biológica. Tanaka e Gaetano pressionam Sinhá.

Sexta, 10 de março

Sinhá se vitimiza para Tanaka, que fica comovido, ao contrário de Gaetano. Marina conta sua história para Paty, que hesita em conhecer Lenita. Bernardo afirma que o trabalho de Tiago e Yumi fará sucesso. Daniel e Milena assistem ao parto de uma vaca, quando Ralf chega. Gaetano aconselha Tanaka a não acreditar em Sinhá. Wagner pede perdão a Alice. Sinhá exige que Silva lhe envie todo o dinheiro que possui fora do país. Ralf pede desculpas a Milena por seus ciúmes. Loretta conta a verdade sobre a adoção de Paty para Lenita. Chega o dia do casamento de Mario e Alice.

Sábado, 11 de março

Alice e Mario se casam e Cesar assiste à reportagem pela TV do presídio. Cesar tem um surto de fúria e jura que conseguirá Alice de volta. Mocinha lamenta não estar ao lado de Tanaka. Paula e Dora apoiam Elisa, que sofre por Padre Julião. Louzada e Carolina jantam juntos. Alice incentiva Tanaka a ir atrás de Mocinha. Damasceno pede Mieko em casamento. Marina sugere que Paty conheça Lenita. Ciça beija Pescoço. Felipe afirma a Sirlene que gostaria de assumir a paternidade de Lucas e casar com ela. Akira canta em homenagem a Alice e Mario.



Segunda, 6 de março

Tião expulsa Flávia e Marina de sua casa. Tiago vai atrás de Marina. Helô afirma a Pedro que não confia nele. Tiago pede para conversar com Marina, enquanto Flávia observa os dois. Jéssica fica furiosa com Antônio. Ruty Raquel foge de Jáder. Magnólia questiona Tião sobre Marina. Laura tenta criar um clima entre ela e Pedro. Juninho critica Yara ao saber de seu envolvimento com Ciro. Misael não aceita que Flávia tenha pedido dinheiro para Tião. Letícia sente-se mal e Tiago a ampara. Suely incentiva Gustavo a tentar reatar com Salete. Salete recebe flores de Leonardo. Sílvia visita Vitória. Letícia teme a possibilidade de estar grávida. Magnólia comenta com Gigi sua ideia para acabar com a chantagem de Tião. Jáder e Ruty Raquel tentam convencer Robinson a desistir de entrar para a política. Suely pede para conversar com Salete. Pedro convida Laura para trabalhar na tecelagem. Magnólia pede para Marina ajudá-la a provar a culpa de Tião na morte de Isabela e Zelito.



Terça, 7 de março

Magnólia pede para Marina fingir ser Isabela para Tião. Hércules cuida de Tiago. Laura pede para pensar na proposta de Pedro. Suely pede para Salete devolver o emprego de Gustavo. Vitória lamenta por não saber quem é o pai de Caio. Yara e Ciro passam a noite juntos. Magnólia enfrenta Tião. Tiago tenta falar com Letícia. Luciane adverte Pedro sobre as intenções de Laura. Helô discute com Laura e Pedro fica indignado. Edu se preocupa com Letícia. Tiago pede para Helô ajudá-lo a reatar com Letícia. Antônio hostiliza Marina. Tião leva Aline para casa e Magnólia fica furiosa. Antônio termina o namoro com Ruty Raquel. Robinson decide deixar a política. Salete e Augusto escolhem a empresa de Leonardo para trabalhar com a prefeitura. Letícia passa mal e Helô a leva para o hospital. Laura decide ficar no Brasil. Marina enfrenta Tião e afirma a ele que é Isabela.

Quarta, 8 de março

Marina acusa Tião pela morte de Zelito e Magnólia grava toda a conversa. Pedro comemora a decisão de Laura de ficar no Brasil. Ana Luiza diz a Elio que Marina não é uma pessoa boa. Tiago descobre que Letícia está no hospital. Salete expulsa Leonardo de seu gabinete. Antônio pede Jéssica em namoro e Robinson se irrita. Jáder decide ficar com Ruty Raquel e Mileide finge não se abalar. Misael cobra a presença de Yara em casa. Ciro é assaltado. Pedro comunica que Laura assumirá a tecelagem e Luciane não gosta. Laura convida Pedro para sair. Magnólia fica tensa com as ameaças de Tião a Marina. Letícia pede para Helô avisar a Pedro sobre seu estado. Laura e Pedro se beijam. Helô flagra Pedro e Laura juntos.

Quinta, 9 de março

Pedro e Helô discutem e Laura sai apressada com Stelinha. Letícia se preocupa com os pais e Edu a leva para o laboratório. Helô passa mal e pede ajuda a Ana Luiza. Tião desconfia de que Magnólia ajudou Marina. Gigi comemora o fim do namoro de Antônio e Ruty Raquel. Misael e Flávia se reconciliam. O carro de Ciro é encontrado. Mileide alerta Salete. Helô implora para Ana Luiza não contar a Pedro sobre sua gravidez. Pedro pede que Laura continue na mansão e na tecelagem. Salete e Augusto decidem manter a empresa de Leonardo como a vencedora da licitação. Venturini e Mileide têm uma ideia para trazer Robinson de volta para política. Laura avisa a Helô que lutará para ficar com Pedro. Pedro se aconselha com Zuza. Tiago vai ao encontro de Marina e a vê sendo ameaçada por Tião. Helô conta para Letícia sobre sua briga com Pedro. Laura se declara a Pedro. Tiago invade o quarto de Marina e surpreende Tião.

Sexta, 10 de março

Tião vai embora. Pedro afirma que não ficará com Laura. Letícia tenta disfarçar seu estado para Helô. Ciro lamenta que as investigações contra Magnólia estejam paradas. Salete e Leonardo discutem o projeto da escola. Luciane provoca Laura. Marina conta para Tiago que ele foi acusado por Tião de ter assassinado Isabela. Ana Luiza aconselha Pedro a lutar por Helô. Tiago questiona Tião sobre Marina. Ana Luiza e Elio se reconciliam. Gustavo deixa a clínica de reabilitação. Mileide e Gledson convencem Robinson a voltar para a política. Salete teme a volta de Gustavo. Luciane e Mileide discutem por causa de Venturini. Pedro e Helô pensam um no outro. Vitória rejeita Caio. Pedro e Helô cuidam de Letícia. Tião leva Aline para casa e Magnólia fica enfurecida. Saem os resultados dos exames de Letícia. Aline ouve a confissão de Magnólia gravada no celular de Tião. Letícia descobre que seu câncer voltou.

Sábado, 11 de março

Letícia reage com firmeza à notícia da médica, enquanto Helô precisa ser amparada por Edu. Magnólia pensa em usar a arma de Tião contra Aline. Ciro promete a Yara que tentará afastar Aline de Tião e Magnólia. Pedro exige que Tiago fique longe de Letícia. Aline conta para Elio onde está a gravação com a confissão de Magnólia. Tiago desabafa com Laura. Zuza fica arrasada com a doença de Letícia. Antônio declara seu amor por Letícia para Gigi. Gustavo questiona Wesley sobre Leonardo. Helô é hostil com Pedro. Salete trata Leonardo com rispidez. Augusto tenta apoiar Vitória. Magnólia conta para Tião sobre Letícia e ele fica arrasado. Pedro e Helô conversam com Letícia no hospital. Elio intimida Aline. Mileide tem um mau pressentimento. O corpo de Beth é encontrado.