O estilo de vida virou negócio na vida de Quell Fraga

Sensibilidade para driblar a crise 25/03/2017 | 12h03 Atualizada em

Enquanto o Brasil enfrenta uma crise econômica, muitas pessoas fazem da criatividade uma arma para melhorar as finanças. O Diário conta três histórias de sucesso de quem aproveitou o momento e decidiu empreender. A primeira, é a história da Quell Fraga:



Ela sempre gostou de cozinhar, mas nunca imaginou que ganharia a vida trabalhando na cozinha. Para não deixar a crise abatumar seu destino, Quell Fraga, 40 anos, teve de inventar uma nova receita para ganhar a vida.

24 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria



Depois de trabalhar por 20 anos na área comercial de multinacionais, no eixo Rio – São Paulo, em 2013, ela foi demitida. Junto com o desemprego, veio a crise e a depressão. Sem oportunidades, sua preocupação era honrar seus compromissos e pagar as contas. A executiva de contas se viu em uma encruzilhada: ou se deixava abater pelos problemas ou tentava algo diferente de tudo o que já havia feito e estudado. Foi um momento difícil e de superação. Por orientação médica, ela começou a praticar atividades físicas e a se alimentar de forma correta. Assim, começou a cozinhar e a estudar a culinária funcional, feita com ingredientes nutritivos e saudáveis. Suas receitas ficaram famosas em casa e até na academia que ela frequentava.

As amigas e colegas começaram a pedir que ela fizesse para vender. A primeira venda foi um bolinho de cacau sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Quell se despiu de qualquer tipo de preconceito, orgulho ou timidez e passou a vender o confeito de porta em porta, no centro de Santa Maria.

Público vai decidir se Zezé di Camargo e Luciano se apresentam em Santa Maria

– Passava nas lojas, nos escritórios e nas academias. Tinha dias que eu vendia toda a caixinha. Outros dias, eu voltava com a metade. Mas jamais desistia, porque acreditava no que estava fazendo e no quão importante era uma opção de um lanche mais saudável e, ao mesmo tempo, gostoso – recorda a empreendedora.

A iniciativa deu tão certo que ela começou até vendeu o carro para investir no projeto. Depois de muitos estudos e de testar novas receitas, Quell chegou ao resultado que queria e que considera referência no mercado.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

– Houve momentos difíceis em que parecia que tudo conspirava contra. Poucos recursos, capital de giro baixo e ainda passei por uma separação. Mas eu tinha certeza que meu amor pela cozinha era maior. Eu acreditava muito no que eu estudava e fazia – afirma confiante.

Hoje, ela não precisa sair de casa para vender, pois recebe encomendas via Facebook e WhatsApp. Com a comercialização, Quell paga suas contas e investe em maquinário para a produção. Organizada, ela mantém a contabilidade em dia e incentiva que as pessoas acreditem em suas ideias e não se deixem abater pela crise.

Inscrições abertas para oficina de teatro voltada à linguagem do palhaço



– Graças a Deus, eu vi uma luz no fim do túnel. Pensando com calma sempre há uma solução. Por mais simples que seja: nas panelas, na costura, no artesanato, enfim. Então, não desistam – aconselha.