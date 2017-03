Novo filme do diretor de "O Sexto Sentido" chega ao cinema de Santa Maria

Telonas 22/03/2017 | 19h57 Atualizada em

FRAGMENTADO

Horários – Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20mi e 16h40min) e Arcoplex Royal 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h20min)

Direção – M. Night Shyamalan

Gênero – Suspense, Fantasia, Terror

Classificação – 14 anos

Duração – 1h57min

Kevin (James McAvoy) possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar.



A BELA E A FERA

Horários _ Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (18h30min), Arcoplex Royal 1 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h) e Arcoplex Royal 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h, 16h30min, 19h e 21h30min)

Direção _ Bill Condon

Gênero _ Fantasia, musical

Elenco _ Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

Classificação _ 10 anos

Duração _ 2h09min

Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera (Dan Stevens) e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.



KONG – A ILHA DA CAVEIRA

Horários _ Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h50min e 16h10min)

Direção _ Jordan Vogt-Roberts

Gênero _ Aventura, ação

Elenco _ Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson

Classificação _ 12 anos

Duração _ 1h58min

Um ex-militar viaja com um grupo de desbravadores até a mítica Ilha da Caveira, onde seu irmão desapareceu enquanto procurava o Titan, soro que teria o poder de curar todas as doenças. Além de resgatar o irmão, o homem irá enfrentar as criaturas que habitam o local. A equipe de exploradores se aventura nas profundezas da ilha desconhecida no Pacífico, que é tão bonito quanto traiçoeira, sem saber que estão atravessando para o domínio do mítico Kong.



LOGAN

Horários – Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h e 16h30min) e Arcoplex Royal 2 (legendad0) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h30min)

Direção – James Mangold

Gênero – Ação

Elenco – Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen

Classificação – 16 anos

Duração – 2h17min

Em 2029, Logan ganha a vida como chofer de limousine, para cuidar do nonagenário Charles Xavier. Debilitado fisicamente, esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men. Ao mesmo tempo em que ele se recusa a voltar à ativa, Logan é confrontado por um mercenário, Donald Pierce, interessado na menina Laura Kinney / X-23, sob a guarda de Gabriela.