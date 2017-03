No Dia Internacional da Mulher, Santa Maria canta Elis Regina 

Música e cultura 06/03/2017 | 18h01 Atualizada em

Quatro cantoras do Coração do Rio Grande, reconhecidas em seus estilos musicais como o samba, rock, blues, pop e MPB, vão se reunir no palco centenário do Theatro Treze de Maio, no Dia Internacional da Mulher.

Juntas, elas vão dar voz ao repertório de uma conterrânea, a gaúcha Elis Regina, considerada uma das maiores cantoras que o Brasil já ouviu. Santa Maria canta Elis, projeto dirigido por Janu Uberti, chega a sua 6ª edição mantendo a fórmula de sucesso, mas com algumas novidades.

Além de Deborah Rosa, Gisele Guimarães e Tiane Tambara, a cantora Daiane Diniz embarca nesse passeio musical à obra da pimentinha. O espetáculo acontece às 20h30min desta quarta-feira, dia 8 de março.



Serviço:



O quê: Santa Maria canta Elis - 6ª edição

Direção: Janu Uberti

Com: Daiane Diniz, Deborah Rosa, Gisele Guimarães e Tiane Tambara

Quando: quarta-feira, 8 de março

Onde: Theatro Treze de Maio, (Praça Saldanha Marinho s/n)

Hora: 20h30min

Quanto: Antecipados R$ 30, Inteira R$ 50, meia R$ 25 (estudantes, idosos e sócios)

Informações: (55) 9.9997.9025 com Janu Uberti