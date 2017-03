No Dia da Mulher, mães são campeãs de homenagens

Homenagem 08/03/2017 | 08h56 Atualizada em

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Diário promoveu uma ação no Facebook e no Instagram usando a hashtag #amulherquemeinspira. Desde a última quinta-feira, seguidores responderam e compartilharam com diferentes manifestações. A maioria dos usuários têm a mãe como fonte de inspiração. Entre elas, o relato de Eliane Rodrigues foi o escolhido para virar notícia:



"A mulher que me inspira é a mesma que me fez respirar, e me inspira não pelo fato de ser minha mãe e sim como ela reage frente a esses acontecimentos.No decorrer de sua existência, Ivanira Borges Rodrigues já perdeu um filho em um acidente e, recentemente perdeu, um neto para a violência da nossa cidade. Criou e educou seus quatro filhos e um neto que hoje são professores, psicólogos e empresários. Em uma época que não se falava em preconceito, não porque ele não existisse e sim porque ele era apoiado. Ela recebeu e cuidou de todos que em sua porta bateram em busca de auxílio. Lembro dela acolhendo as mulheres espancadas pelos maridos, fazendo os curativos, dando guarida até que elas pudessem voltar para suas casas. Lembro das meretrizes marcadas com cigarro, como se fossem gado pelos seus clientes, quando, anos atrás, trabalhavam em um estabelecimento na Rua Duque de Caxias. Mulheres que ela cumprimentava e chegava a puxar conversa quando se esbarravam no mercadinho da vila, enquanto a maioria da comunidade virava a cara. Lembro das injeções que aplicou, dos curativos que fez quando não existiam postos de saúde por perto. Lembro dos cordões umbilicais que precisou cortar para que as gestantes que ganhavam seus filhos em casa pudessem se deslocar ao hospital quando o serviço de ambulância não era acessível como agora. Lembro do cuidado que dispensa até hoje aos animais, as crianças, as plantas. E sempre que a questionamos sobre a postura, ou caráter das pessoas que a ela recorre nos responde: cada um sabe da sua vida.Ela está sempre promovendo a paz entre nós, fazendo ver que devemos conviver com diferenças. Nos ensina que nunca devemos perder a fé. É no exemplo de mulher que minha mãe é que me inspiro a ser um ser humano a cada dia melhor."



Outros relatos

A mulher que me inspira chama-se Lucia! Uma mulher com qualidades que faltam palavras para descrevê-las. Tem um jeito especial de levar a vida e, mesmo nas dificuldades, não perde aquele sorriso encantador¿. Lucia Coden, em foto enviada pela filha Bianca







¿A mãe nos acordava 5h30min, nos dava café e ela mesma dirigia o trator e nos levava para tomarmos o ônibus para a escola. Depois ia para lavoura onde plantava sob o sol. Sempre estava de bem com a vida, nos apoiando em tudo¿ . Jaiane com a mãe Glausia







Se há uma mulher que me inspira na vida é minha vovó Gilka, Vóvis para os mais íntimos. É mãe, vó, madrinha, conselheira, amiga e parceira. Ela me inspira porque tem fé na vida e o colo e abraço mais acolher do mundo¿ . Mônica com a Vó Gilka