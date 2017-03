Ney Matogrosso fala sobre uma geração livre de preconceito dias antes do show em Santa Maria

É na quinta! 29/03/2017 | 12h01 Atualizada em

Ney Matogrosso é um ícone, um capítulo vivo da música popular brasileira. Aos 75 anos, o sul-mato-grossense se apresenta pela primeira vez em Santa Maria, nesta quinta-feira, às 21h, no Park Hotel Morotin.



Ele conversou com o Diário por telefone, na segunda-feira à tarde, e revelou que o show "Atento aos Sinais", que celebra os 40 anos de sua carreira, chega ao Coração do Rio Grande com toda a estrutura da estreia carioca.

Com figurinos exuberantes e cenários modernos, Ney empresta sua voz e interpretação singular a obras de compositores novos e, também, já consagrados como Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Criolo e do gaúcho Vitor Ramil.

– Gosto muito das canções do Vitor. Nessa turnê, interpreto a música Astronauta Lírico. Em outra ocasião, cantei Invento, que originou o nome do meu show anterior, Beijo Bandido – recorda o artista.

Louis&Anas canta com convidadas na sexta e anuncia outras novidades



Intérprete versátil, ousado em suas performances e vanguardista em levantar bandeiras (mesmo na época em que as vozes das minorias pouco ecoavam), Ney segue engrossando o discurso a favor da liberdade de expressão.

– Todo mundo tem de ser e se mostrar como realmente é. Hoje, as vítimas do preconceito têm voz, falam, manifestam-se em reação a isso. No cenário musical, nunca se viu tanto homem vestido de mulher, e transgêneros cantando. E isso é ótimo. Ninguém tem de fazer média para agradar em nada. Tem que ser real e ponto – ressalta o músico. A realização do espetáculo é da Martius Entretenimento.

Geração sem filtro

Recentemente, em entrevista ao jornal Zero Hora, Ney declarou que o Brasil era abertamente tolerante a todas as tendências e que, agora, não era mais. Porém, o artista, observou na pureza da resposta de uma criança a esperança de uma geração mais esclarecida, livre de preconceito e que encara as diferenças com naturalidade.

Companhia teatral de Santa Maria festeja 22 anos com novas peças



Ele chegou a essa conclusão quando uma amiga falou que as duas filhas dela, de 8 e 9 anos, não assistem TV, mas que as crianças acompanham vídeos de pessoas famosas no YouTube. Ney ficou surpreso, ele não tinha conhecimento da existência das celebridades da internet. Então, ele pediu que as crianças lhe apresentassem alguns famosos da web. Uma das meninas descreveu um dos ídolos como um cara muito legal, que faz vídeos engraçados. E acrescentou que o tal menino é gay.

O estilo de vida virou negócio na vida de Quell Fraga



– O que me chamou a atenção foi a naturalidade com que essa informação me foi passada. Eu questionei como ela sabia e ela respondeu, sem preconceitos, que ele havia aparecido com o namorado em um vídeo. Então, é isso. Não há governo que segure isso. As novas gerações virão e já estão transformando tudo. É a realidade delas e elas vão expor isso. A naturalidade com que isso me foi dito foi muito positivo. Não tem filtros – avalia, otimista.

De volta ao Rock in Rio

Em fevereiro, a organização do Rock in Rio anunciou a apresentação conjunta de Ney Matogrosso com a Nação Zumbi. A notícia repercutiu e ganhou capa de revistas e jornais. O fato surpreendeu o cantor que, mesmo sendo referência e tendo um legado artístico incomparável, nunca deixou a fama e o sucesso subir à cabeça.



Questionado sobre estar de volta ao festival e da responsabilidade de ser uma parte viva da MPB, com mais de 30 discos gravados, Ney responde com sua típica humildade:

De mãe para filha, o bordado virou símbolo de atitude



– Essa repercussão toda foi surpreendente para mim. Não imaginei que despertaria o interesse de tanta gente. No repertório, terá Secos e Molhados e, também, músicas da Nação Zumbi. Quanto a ser uma parte viva da história da música brasileira, eu, sinceramente, não penso sobre isso. Minha responsabilidade com a arte é a mesma desde quando comecei. Pensar sobre o que eu represento não me compete.



Nas mãos dele, o lixo vira objetos de decoração