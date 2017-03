Nas mãos dele, o lixo vira objetos de decoração

Sensibilidade para driblar a crise 25/03/2017 | 13h06 Atualizada em

Enquanto o Brasil enfrenta uma crise econômica, muitas pessoas fazem da criatividade uma arma para melhorar as finanças. O Diário conta três histórias de sucesso de quem aproveitou o momento e decidiu empreender. Conheça a história de Evandro Sturm:



Formado em Jornalismo e no curso Técnico em Eletromecânica, Evandro Sturm precisou recalcular a rota de sua vida financeira prestes a completar 40 anos.

Antes, ele trabalhava com instalação e manutenção de redes elétricas e lógicas (cabeamento de internet). Mas, depois de 2013, com a popularização dos sistemas sem fio, os trabalhos se tornaram mais escassos. A ideia empreendedora para se sair da crise surgiu decorando a própria casa: ele usa seus conhecimentos em eletromecânica para produzir a fiação de lustres e luminárias, e sua criatividade para transformar objetos, alguns descartados no lixo, em peças de decoração.

– Comecei a fazer artigos ao ver uma mesa de madeira de demolição, muito cara, em uma feira local. Consegui reproduzir a peça por menos da metade do preço. Quando os nossos amigos vinham em nossa casa (ele mora com a mulher e as filhas), sempre elogiavam os objetos que eu fazia, me incentivando a fazer para vender. Gostei da ideia. Aproveitei que tinha algumas ferramentas, e comecei a produzir cada vez mais – conta Sturm.

Agora, aos 41 anos, ele voltou às salas de aula para cursar o Técnico em Paisagismo. Depois de dezenas de peças produzidas e comercializadas para amigos, ele passou a expor seus trabalhos no Brique da Vila Belga, que se transformou em uma vitrine para suas peças.

– Hoje, dedico grande parte do meu tempo ao artesanato. A proposta é dar um novo significado para objetos do cotidiano. Por isso, trabalho com materiais usados, novos e inusitados. Assim 90% dos produtos que faço são de material reaproveitado – explica.

Sturm é registrado como artesão em madeira e metal. A maioria dos produtos são feitos de pallets e madeira de demolição. Já com metal e canos antigos ele produz luminárias. Com toneis de óleo ele faz armários, mesas de centro e bistrô.

– Acho que é um ramo que tem grande potencial por se tratar de material reaproveitado, apesar da resistência de alguma pessoas. Cada vez mais, movimentos voltados para a preservação do meio ambiente e hábitos sustentáveis estão se tornando uma tendência mundial, e isso inclui desde a alimentação, vestuário e, agora, objetos para decorar a casa – conclui.

Uma forma de contatar Sturm é pela Página do Facebook: Actualize Coisas & Decoração