Nando Reis e banda voltam a Santa Maria

Música 30/03/2017 | 12h43 Atualizada em

Uma boa notícia para os fãs: Nando Reis e banda estarão de volta a Santa Maria em junho. Segundo a Morphine Produções, que promove o evento, a apresentação será no dia 23 de junho, às 21h, no Avenida Tênis Clube (ATC).

Desta vez, o ex-Titã trará o show Jardim-Pomar, nome do disco homônimo, lançado em novembro passado. A obra traz 11 canções inéditas que tratam da vida e sua finitude, além das paixões que fazem parte dessa trajetória.



– Eu sou um sujeito apaixonado. Pelo que faço, pela vida... Acho que a reincidência do tema ¿amor¿ nas minhas canções pode parecer que é apenas da relação entre pessoas, mas é uma forma análoga de falar do amor à vida. A relação amorosa é um vínculo que traz a necessidade de se cuidar da vida e ter a consciência de que ela tem finitude, algo muito presente nesse disco. O inconformismo com essa certeza traz a ideia de que há Deus, um poder superior no comando, um mistério. E eu sou apaixonado pelo mistério – explicou Nando, em entrevista a O Globo, na véspera do lançamento do disco.

Além das novas canções, Nando deve apresentar alguns de seus grandes sucessos no show de junho. E quem quiser garantir seu lugar já pode comprar seu ingresso. Confira valores e pontos de venda abaixo:





Nando Reis e banda



- Pista - R$ 40 (1º lote)

- Mezanino - R$ 70 (1º lote)

- Cadeiras*- R$ 100 (1º lote)

- Mesas (para 4 pessoas) - R$ 1,2 mil (platinum), R$ 1 mil (gold), R$ 800 (silver) e R$ 600 (bronze)



*Ocupação por ordem de chegada



Onde comprar

- Secretaria do Avenida Tênis Clube, Lojas Gus, Casa Cook, Rádio Alternativa (Agudo), Rádio Transamérica (São Pedro do Sul) e no site blueticket.com.br

Informações

(55) 99687-3513