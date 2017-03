Música irlandesa, sorteios e brincadeiras para celebrar a St. Patrick Week em Santa Maria

Viva, St Patrick! 14/03/2017 | 09h15 Atualizada em

Não basta se vestir de verde e escolher a melhor cerveja para curtir o dia de São Patrício, celebrado em 17 de março. Para entrar no clima, é preciso uma boa trilha sonora celta. A St. Patrick Week rola nesta semana, sempre a partir das 19h, no The Park. O ingresso custa R$ 20.



Conforme a descrição do evento, os encontros serão repletos de promoções, sorteios de ingressos, chope verde, campeonatos de chope e muitas brincadeiras e diversão em comemoração a São Patrício, santo padroeiro da Irlanda.





Hoje, a música fica a cargo do Bando Celta e, na quinta-feira, o quarteto da Irish Fellas é quem faz a festa. O repertório das atrações de música tradicional irlandesa tem muitas gigas, munheiras, hornpipes, heels e valsas, além de tarantelas, mazurcas, forró e música contemporânea.

De acordo com Renato Zingano Velho, do Bando Celta, o grupo celebra quatro anos de existência essa semana, exatamente no dia de St Patrick. Antes disso, eles se apresentam em Santa Maria hoje à noite e prometem uma celebração animadíssima. E os santa-marienses é quem vão ganhar um presente. Durante a apresentação, o quarteto vai apresentar pela primeira vez o novo single, intitulado "Eu Sou do Folk".

Foto: Divulgação

– É a terceira vez que tocamos em Santa Maria. Saber que nosso trabalho foi bem recebido e que nos solicitaram novamente é uma alegria para nós. Vamos levar ao público o repertório tradicional, músicas novas e, também, inéditas – adianta Renato.



O grupo se apresenta com figurino celta estilizado e toca versões de músicas brasileiras que dialogam com a música celta, como o clássico nordestino "Asa Branca". Conforme Renato, a música celta está na raiz de boa parte da música brasileira e mundial, o que explica a aceitação e empolgação dos diversos públicos com o estilo.

Foto: Divulgação

O músico Caetano Maschio Santos, que toca violino, banjo, flautas e dá voz à banda Irish Fellas, acredita que as comemorações em razão da festa irlandesa têm crescido fora de lá e, especialmente, no Brasil. A ideia de fazer a música típica de lá surgiu depois de retornar de um mochilão pela Europa.

Ele ficou um mês na Irlanda e se apaixonou pela trilha sonora do país. Ao chegar no Brasil, reparou no grande número de pubs com temática irlandesa e resolveu se aventurar em criar uma banda que combinasse com esse ambiente. O resultado deu muito certo.

Em sete anos, a banda gravou um CD, participou do Rock in Rio 2013, e foi indicada em três categorias do Prêmio Açorianos de Música. Além de tocar música tradicional irlandesa, o grupo inseriu a identidade gaúcha em algumas canções – e essa é a ideia a partir de agora: cada vez mais, misturar a sonoridade dessas duas culturas.

Semana de festa

As festividades da St. Patrick Week seguem até sábado no The Park. Além dos shows de terça e quinta-feira, vai ter Louis&Anas na quarta; Agito Capilar, na sexta-feira, e Locomotiva 6, no sábado.