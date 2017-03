Música, gastronomia e internet gratuita no Dia do Acolhimento 

Bem-vindos, estudantes 17/03/2017 | 09h20 Atualizada em

Uma festa que já é conhecida por dar as boas-vindas aos estudantes recém-chegados – e relembrar aos antigos moradores porque é tão bom morar no Coração do Rio Grande.



É o Dia do Acolhimento, festa que chega em sua quarta edição neste sábado.O evento começa às 9h30min, no Parque da Medianeira. E se você precisa de motivos para sair de casa e participar, saiba que haverá recreação para crianças e atrações musicais. Entre elas, Kariel Nunes, Venturaz Banda Charms, Tudo Di Bom, Júnior Benaduce e Grupo Raízes.

O público poderá conhecer melhor seus veículos de comunicação, e também fazer testes rápidos de saúde –como HIV, sífilis, hepatite e medição de pressão arterial – na Unidade Móvel da Saúde da prefeitura.

Também haverá um espaço destinado à Ouvidoria da Saúde, que estará recolhendo as demandas da população no setor, e à Secretaria de Turismo. E o evento também convida a comunidade a fazer um gesto de solidariedade. Serão arrecadados donativos para as famílias vítimas dos alagamentos que ocorreram com a chuvarada do último fim de semana. O caminhão da Defesa Civil vai recolher cobertores, travesseiros, lençóis e alimentos não perecíveis.

WI-FI

No evento, haverá distribuição de erva-mate e água quente para o chimarrão, além de praça de alimentação. E uma novidade: vai ter sinal de wi-fi gratuito no parque. Para garantir a segurança da festa, agentes de segurança provada, Brigada Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito estarão no local, bem como a Cruz Vermelha, com sua equipe de socorristas.

A organização estima que 20 mil pessoas passarão pelo Parque Medianeira amanhã. Para isso, o acesso, a pé, será pelo portão do Santuário, localizado junto à Avenida Medianeira.



O estacionamento do local será restrito aos organizadores do evento e aos artistas incluídos na programação cultural. Aos demais veículos, a opção de estacionamento é a Rua Heitor Campos.Em caso de chuva, o evento será transferido.



Programação

9h30min – Celebração inter-religiosa

10h – Abertura oficial

10h30min – Banda Marcial do Exército

10h50min – Banda da Escola Musicomania

11h30min – Grupo de dança Fames/Centenárioz

12h30min – Apresentação MTG

13h30min – Kariel Nunes – Especial Rock Gaúcho

14h30min – Venturazz 15h30min – Banda Charms

16h30min –Tudo Di Bom

17h30min – Júnior Benaduce e Grupo Raízes – Participação especial de Fernando Graciola



Colaborou Karen Borba