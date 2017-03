Música e chimarrão animam a 1ª edição do Festival do Bem

Domingo, na Saldanha Marinho 10/03/2017 | 17h49 Atualizada em

Ocorre neste domingo, em Santa Maria, a 1ª edição do Festival do Bem. O evento – organizado pelo grupo Darth Vader-Legião do Bem – será realizado na Praça Saldanha Marinho, a partir das 16h.

Além da participação dos famosos personagens da saga Star Wars, o evento terá como atrações musicais as duplas Edu e Andressa, Gabriel e Mateus, do Grupo Yandê, do De Alma Gaúcha, e dos roqueiros Marcelo Demichelli e Tainan Guazina. Também serão oferecidos água quente e erva-mate para quem quiser levar seu chimarrão.

O evento, aberto ao público, é gratuito. Mas os organizadores solicitam doações de alimentos não perecíveis, que serão doados para o Centro de Apoio à Criança com Câncer (CACC).

A Legião do Bem é uma organização filantrópica e voluntária que tem o objetivo de levar atividades alegres e teatrais, com os personagens da saga Star Wars, para crianças em tratamento oncológico.

Se chover, o festival será remarcado.





Colaborou Karen Borba