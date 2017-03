Música do coletivo Nosso Palco vai invadir a Concha no domingo

Domingo no parque 10/03/2017 | 09h55 Atualizada em

Uma cidade chamada de Cultura, muitas bandas e artistas com produção autoral e poucos lugares para manifestar essa arte. Para tentar equilibrar essa disparidade e amenizar a limitação, músicos de Santa Maria criaram o Coletivo Nosso Palco. Apesar de novo, o grupo já tem seu primeiro evento marcado e promete levar muita música à Concha Acústica do Parque Itaimbé, neste domingo.

A 1ª edição do projeto Nosso Palco é a Rua será realizada a partir das 16h, reunindo as bandas Bueno, Guantánamo Groove, The Césaros e Velha Cortesã, além dos rappers Jotapê e Benegão Pezadelo Sonoro Voz da Perifa. O evento terá também a participação de integrantes da Associação de Artistas Plásticos de Santa Maria (Aapsm), que estarão pintando e fazendo criações ao ar livre durante os shows. Também será disponibilizado um varal de ideias para artistas e artesãos exporem seus trabalhos.

– Esse show será o pontapé para consolidar a ideia do coletivo. Acreditamos que a rua é o melhor lugar para ter essa troca, divulgar nosso trabalho e para o público consumir essa produção – acredita Moisés Silva, guitarrista da Bueno e um dos idealizadores do Nosso Palco.

Gustavo Garoto, da Guantánamo Groove, ressalta a importância da iniciativa do novo coletivo:



– É um evento para movimentar o cenário e abraçar novos artistas. Queremos escoar a cultura produzida aqui e que não temos onde apresentar.



Centenas de pessoas são aguardadas no evento, porém, para fazer um show na Concha, palco aberto que não tem equipamento de sonorização e de luz, é preciso dedicação e organização.



– Fizemos um ensaio aberto e outro evento para levantar verba para viabilizar os custos desse show. Além disso, no sábado, vamos tocar no Calçadão e passar o chapéu para buscar mais. A ideia não é lucrar, mas que o evento se pague para que possamos tocar e o público, curtir – explica Moisés.



Palco Livre



¿O maior erro do músico independente é não se unir.¿ A frase, extraída do documentário Do Caos a Utopia, é um dos lemas do grupo. A ideia de criar o Coletivo Nosso Palco surgiu de uma conversa entre João Pedro Lima da Costa, vocalista e guitarrista da Velha Cortesã, e Moisés Silva. Eles concluíram que havia muita banda e pouco espaço para tocar.



– Precisávamos nos organizar como bandas e nos profissionalizar. Tínhamos uma ideia em comum: produzir conteúdo, fortalecer a cena santa-mariense que estava em decadência, nos unirmos e nos ajudarmos. Não só na troca de equipamentos e de ideias, mas, sim, caminhar juntos – diz Moisés.



Até agora, o coletivo conta com a participação de 68 músicos de 10 bandas. Os participantes afirmam que estão de braços abertos para receber mais grupos que concordem com o manifesto divulgado na página do Nosso Palco no Facebook. Quem quiser participar, pode entrar em contato e participar das reuniões semanais.