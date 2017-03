Mercearia realiza festa para vizinhos no centro de Santa Maria

Viva a boa vizinhança 25/03/2017 | 19h43 Atualizada em

Colocar algumas cadeiras na calçada e convidar os vizinhos para conversar em uma tarde de sol. Essa era a rotina de muita gente há algum tempo. Mas as reuniões foram, aos poucos, deixadas de lado. Com o objetivo de resgatar os momentos simples da vida, o Mercato Amorino realizou neste sábado a Festa de Vizinho.

– Amorino é uma palavra italiana que significa cupido. Escolhemos esse nome porque a gente quer tratar todo mundo sempre com amor – conta Julie Jarosczniski, dona do estabelecimento junto com Maurício Kemmerich.



O convite para essa reunião foi bem aceito pelos vizinhos do local. Pessoas de todas as faixas etárias puxaram uma cadeira em frente à mercearia e curtiram a tarde de som, brincadeiras e sorrisos.

– Eu estou sempre aqui, pois é um local que acolhe a gente. Aqui dentro eu fiz uma nova amizade. Conheci a Ana, agora, a gente vem juntas para cá e sai para todos os lugares – conta a microempresária Rita Rosane Gonçalves, de 45 anos, que prestigiava o evento.

A iniciativa contou com a música de Gustavo Garoto, brinquedos para crianças, os quitutes da confeitaria e, claro, muitas amizades. Mas o projeto não vai ser o único. Os donos prometem "replay" desse dia.

– A ideia é fazer essa festa a cada dois meses. O nosso objetivo principal aqui não é o lucro, mas sim a reunião das pessoas para tratar todo mundo como se fosse uma grande família – completa Maurício.